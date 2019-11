Továbbra is rengeteg a megválaszolatlanan kérdés Gothár Péter zaklatási ügyében

Továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés Gothár Péter zaklatási ügyében. Az egymásnak ellentmondó közlemények, és a színházi szakma szinte teljes hallgatása miatt még mindig nem tudni, hány alkalommal „léphette át az erkölcsi határokat” a liberális oldalhoz sorolt Kossuth-díjas rendező, hány áldozata lehet, miért nem tett senki semmit, ha „évek óta” tudni lehetett Gothár Péter ügyeiről.

Az egész színházi szakma szégyene, hogy a Katona József színház több mint egy napig hallgatott Gothár Péter nevéről – erről beszélt Kálomista Gábor az M1-nek. A filmproducer szerint az, hogy az intézmény a zaklatási botrány kirobbanásakor el akarta titkolni az ügy főszereplőjének kilétét, egyenlő a bűnrészességgel. „Azért egy szexuális zaklatás, valljuk be, ez bűncselekmény. Tehát egy bűncselekmény eltusolása azt jelenti, hogy bűnsegédként vesz részt az, aki ezt el akarja tusolni, vagy valamilyen módon a hatóságokat vagy a közvéleményt nem tájékoztatja. Én azt gondolom, hogy ez egy rendívül elhibázott lépés volt, aminek az egész színházi világ meg fogja inni a levét” – fogalmazott a filmproducer.

Gothár Péter szerdán vallotta be, hogy ő az a rendező, akivel a Katona József Színház azonnali hatállyal szerződést bontott és akit az intézményből is kitiltottak, mert a színház közleménye szerint „több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett” a munkatársaival. A teátrum először csak egy név nélküli hírt tett közzé, de a botrány súlyosságára utalt, hogy azt írták, az egész társulatnak pszichológus segítségét ajánlották fel.

Közben az ügy kapcsán több hírportál is felvetette, ha a színháznak sikerült volna eltitkolnia, hogy Gothár Péter a zaklató munkatársuk, akkor más intézmények gyanútlanul alkalmazhatták volna a korábban egyébként az SZDSZ színeiben is politizáló rendezőt. A Katona József Színház ráadásul arra sem adott választ, hogy tettek-e feljelentést az ügyben, holott – míg Gothár Péter csak egy zaklatásos esetet említ, addig a Katona József Színház eredeti közleményében több ügy is szerepel.

A teátrum korábban még büszke volt arra, hogy náluk sosem fordult elő hasonló eset. 2017-ben például az akkor kirobbant filmes és színházi világot is megrázó zaklatási botrányok kapcsán állásfoglalást adtak ki, amelyben azt írták: az intézmény harminc éves fennállása alatt nem volt zaklatási ügy.

“Majd valaki magyarázza meg, mindezek fényében hogyan kéne érteni a két évvel ezelőtti kommünikét, miszerint ilyen náluk soha” –Gothár Péter szexuális zaklatási botrányára utalva így fogalmazott közösségi oldalán a Pesti Magyar Színház sajtóreferense. Sándor Erzsi szerint „ezzel a titoktartással a Katona éppen azt a személyiségbe mászó erőszakos hatalmat gyakorolja, amely ellen a színésznők felléptek és ami ellen védelmet kértek a színház vezetésétől”.

Ráadásul Schilling Árpád rendező egy Facebook-bejegyzésben azt is elismerte, a színházi világban évek óta tudtak Gothár Péter viselt dolgairól.

A miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón hangsúlyozta: teljes körű kivizsgálásra van szükség az ügyben. „Az első és legfontosabb, hogy vizsgáljuk ki az ügyet, pontosan tudjuk meg, hogy hány ember esett zaklatás áldozatává és hogyha ezeket tudjuk, akkor lehet, hogy más hatóságoknak van dolga ezzel értve ide az ügyészséget és a rendőrséget, és mindent meg kell tenni, hogy ilyen ne fordulhassanak elő, a balliberális kulturális életnek pedig legjobb lenne kivetni maga közül azokat, akik szexuális erőszakra is hajlamosak” – fogalmazott Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely hozzátette, Gothár Péter méltatlanná vált a korábban kapott állami kitüntetéseire, amelyek azokat is minősítik, akik neki ítélték azokat.