Panorámaadót vetnek ki Siófokon a vízparti sávban található ingatlanokra

Extra adót fizettetne Siófok ellenzéki polgármestere azokkal, akiknek a Balaton-part közelében van háza vagy telke. A panoráma-adóból - az eddigi hírek szerint - több tízmillió forintos bevételre számít a város. Lengyel Róbert polgármester már egy éve is próbálkozott hasonlóval, de akkor még Fideszes többség volt a képviselő-testületben. Októberben ez megváltozott, így ilyen fajta akadálya már nem lehet az adóemelésnek – derül ki az M1 híradójából.

Pazar a kilátás ezekből a siófoki apartmanokból. Közvetlenül a Balaton partján vannak. Ezért az élményért azonban lehet, hogy hamarosan plusz pénzt kell fizetniük a tulajdonosoknak.

A Pesti Srácok értesülései szerint a településen már bizottsági szinten tárgyaltak az adóemelésről, amelyet csak panoráma adóként emlegetnek. A következő testületi ülésen pedig dönthetnek is róla.

Eszerint 1300 helyett 1800 forint építményadót kellene fizetni a vízparti ingatlanok után négyzetméterenként. Van olyan érintett, aki szerint elhamarkodott lenne az emelés.

A Fidesz önkormányzati képviselője szerint sem indokolt az adóemelés. Gencsi Attila úgy véli: ez nem orvosolja azt a problémát, hogy a városnak 650 millió forintos adóval tartoznak, és a fejlesztésekhez sem ilyen módon kellene pénzt szereznie Siófoknak.

„Ugyan csepp a tengerben a nyolcvan millió forint és hogyha be is folyik a város kasszájába, vélhetően be fog folyni a város kasszájába akkor is ezt valamiféleképpen másképp kellene megszerezni, hozzájutni és nem ilyen megkülönböztetett módon, hogy azok fizessenek pluszba nyolcvan millió forintot, akik egyébiránt akár becsülettel be is fizetik az idegenforgalmi adót“– mondta Gencsi Attila Siófok önkormányzati képviselője.

Kérdéseinkkel megkerestük Lengyel Róbertet, Siófok polgármesterét. Szerettük volna megtudni, hogy mi indokolja a tervezett adóemelést, de adásunkig nem kaptunk választ.

A címlapfotó illusztráció.