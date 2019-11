Palkovics: A Semmelweis előrelépése a klinikai gyakorlaton alapuló felsőoktatás sikere

Hatvanegy helyet lépett előre a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education (THE) friss szakterületi rangsorában. Az innovációs és technológiai miniszter szerint ez a klinikai-betegellátási gyakorlaton alapuló egészségügyi felsőoktatás sikere.

A THE szakegyetemi rangsora tizenegy tudományterületen méri össze a világ felsőoktatási intézményeit. Az orvos- és egészségtudományi kategóriában idén is a Semmelweis Egyetem érte el a legjobb helyezést a hazai intézmények közül: tavalyhoz képest 61 helyet lépett előre, így ezen a területen a világ 318. legjobb egyetemének számít.

Az intézmény a „kutatás” indikátorban érte el a legnagyobb növekedést, amelynek kétharmada a klinikai betegellátáshoz kötődik. A példaértékű eredmény azt mutatja, hogy jó úton járunk, és ennek kulcsa az oktatás, a kutatás és a betegellátás hármas egysége – nyilatkozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az MTI-nek.

Palkovics László elmondta, hogy a felsőoktatásban megtett és tervezett kormányzati intézkedések nyomán további előrelépésekre számít. A magyar kormány egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma kialakítására törekszik, a hazai kutatás-fejlesztést és innovációt éves szinten 32 milliárd forint költségvetési többletforrással támogatja. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kifejezetten ösztönzi a hazai felsőoktatási intézmények együttműködését a magyar vállalkozásokkal és a külföldi egyetemekkel. A miniszter hangsúlyozta, hogy a nemzetköziesítést a megkezdett fenntartói modellváltás is hatékonyan segíti elő.

A hazai orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények élen járnak a klinikai-betegellátási központú, kutatásvezérelt megújulásban, kulcsszerepet tölthetnek be a készülő egészségipari stratégia megvalósításában is. Rektoraik kezdeményezésére 2021-től önálló orvosi-egészségipari kutatás-fejlesztési alap jön létre, szabadalmakban, exportképes termékekben hasznosuló kutatásokat támogató pályázatok nyílnak meg – ismertette. A felsőoktatási intézmények a köréjük szerveződő innovációs ökoszisztémáknak köszönhetően kiemelkedő eredmények elérésére válhatnak képessé, ezáltal évről évre tovább erősíthetik pozícióikat a nemzetközi rangsorokban is – fejtette ki a miniszter.

A címlapfotó illusztráció.