Orbán Viktor: Várhelyi Olivér pozíciója az elmúlt tíz év legnagyobb diplomáciai sikere

Az elmúlt 10 év legnagyobb diplomáciai sikere az, hogy Magyarország uniós biztosi jelöltje felelhet majd a szomszédságpolitikáért és bővítésért – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A miniszterelnök a biztonság szempontjából következő öt év legfontosabb európai portfóliójának nevezte a Várhelyi Olivérnek szánt területet.

„Ez egy misztikusan hangzó szó, hogy szomszédságpolitika, meg bővítéspolitka, de ugye ez a migrációt is érinti, mert a migránsok délről jönnek, a balkáni országok felől és ezek az országok tagjelöltek, tehát velük fog foglalkozni a biztos. Az Európát fenyegető egyik bizonytalanság az Ukrajnában van, az ukrán-orosz konfliktus miatt, Ukrajnával is foglalkoznia kell az új biztosnak és az Afrika felől jövő fenyegetés is fontos, bármilyen furcsa de a Földközi-tenger túlsó oldalához tartozó afrikai országokkal is a mi biztosunknak kell majd foglalkoznia” – mondta Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában pénteken reggel.

