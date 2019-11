Folyamatosan érkeznek a felajánlások a Jónak lenni jó magángyűjtő akcióhoz

Egy hét alatt 7,5 millió forint gyűlt össze a Jónak lenni jó adományvonalán. Közben sorra érkeznek a nagyértékű felajánlások is. Az egyik orvosi műszereket gyártó cég egy speciális inkubátort fejlesztett ki az idei kedvezményezettnek, a koraszülötteket mentő Peter Cerny Alapítványnak – derül ki az M1 Híradójából.

Egy világszínvonalú inkubátort adományoz egy orvostechnikai eszközöket gyártó cég a Jónak lenni jó idei kedvezményezettjének a Peter Cerny alapítványnak.

A koraszülötteket és a beteg csecsemőket szállító alapítvány harminc éve dolgozik azon, hogy segítse a kritikus állapotú gyerekeket.

A műszer két évig tartó fejlesztésében részt vett az alapítvány is. Így a mérnököknek egy olyan készüléket sikerült létrehozni, amely a lehető legjobban segíti a koraszülöttek ellátását. Folyamatosan figyeli és rögzíti a picik életfunkcióját, a belső hőmérsékletet és a páratartalmat. Az orvosok így visszakereshetik és elemezhetik a gyermekek állapotváltozását. A szállításuk is könnyebb lesz, mert a berendezés elemeire bontható, akkumulátora segítségével pedig ott is használható, ahol nincs áram.

“Jónak lenni jó, egyrészt ez a kiinduló pontunk. Tényleg így van, hogy a medicornak a társadalmi felelősségvállalása elég erős. Valmikor a katolikus karitásszal, de több alapítvánnyal együttműködve évente valamilyen formában segítünk” – mondta Steiner Arnold, a MEDICOR Zrt. vezérigazgatója.

Folyamatosan érkeznek a felajánlások a licitek, és többen már vásároltak is azért, hogy minél nagyobb adományt kaphasson a Peter Cerny Alapítvány. A közmédia jótékonysági akciójához a Magyar Kézműves Szövetség is csatlakozott. Egy angyalkát készítettek kifejezetten erre az alkalomra, ami már fix áron megvásárolható Jónak lenni jó weboldalán.

A felajánlott tárgyak megvásárlása mellett folyamatosan hívható az adományvonal is. Egy hét alatt már 7,5 millió forint gyűlt össze. Aki tárcsázza a 13 600-at és a 04-es melléket vagy a 13 600-as számra elküldi a 04-es kódot, hívásonként és üzenetenként továbbra is 500 forinttal támogathatja a koraszülöttek mentését és szállítását. Az adománygyűjtés december 15-én egy egész napos műsorfolyammal zárul.