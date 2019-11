Meghosszabbítják a Mestervideó pályázat határidejét

Már több mint 40 pályamű érkezett.



Meghosszabbítja november 27-ig a pénzügyi ismeretek bővítésére meghirdetett Mestervideó pályázatot a Magyar Államkincstár – hangzott el az M1 csütörtök reggeli műsorában.

Borbély László András, a kincstár pénzforgalmi elnökhelyettese a műsorban elmondta, tavaly 52 pályamű érkezett, most pedig az eredetei határidőre több mint 40. Mivel tavaly is a pályázat végén érkezett az összes munka több mint fele, arra számítanak, hogy jelentős érdeklődés lesz idén is.

Az elnökhelyettes elmondta, általános és középiskolások, valamint a felsőoktatásban résztvevők is pályázhatnak a pénzügyi tudatosságot középpontba állító kezdeményezésre.

Az államkincstár két témakört határozott meg, ezek közül lehet választani. Az első téma, hogy miként lehet helyettesíteni a készpénzt, a második pedig, hogy mit lehet kezdeni a babakötvény megtakarítással.

A címlapfotó illusztráció.