Közösségi oldalakon hirdetik szolgáltatásaikat az embercsempészek, sőt, teljes bevándorlási útmutató sem ritka ezeken az oldalakon. A brit hatóságok évek óta küzdenek a jelenség ellen, de a médiavállalatok szerint semmi kivetni való nincs ebben, így nem is tiltják le ezeket a hirdetéseket. A legnagyobb videómegosztón is egymást érik azok a felvételek, amelyeket bevándorlók készítenek a kockázatos útról. Hiába halnak meg évente százak így, a cégek nem látnak okot a videók eltávolítására – közölte az M1 Híradója.

Az egyik videón hűtőkamion rakterében készít felvételt egy fiatal férfi, egy másikon pedig három migráns mutatja be, hogy milyen jó hangulatban teszik meg az illegális utat egy kamion ponyvája alá rejtőzve. Ilyen és hasonló felvételek tömegesen találhatók a legnagyobb videómegosztó és közösségi oldalakon.

A The Telegraph című brit napilap cikke szerint a Youtube-on a sikerrel járt migránsok és az embercsempészek is szabályos oktatófilmeket tesznek közzé, hogy megkönnyítsék az illegális bevándorlást Nyugat-Európába. A Facebookon még hirdetik is szolgáltatásaikat a bűnszervezetek.

A hatóságok felháborítónak tartják, hogy a közösségi oldalakon zavartalanul szerveződik az illegális bevándorlás, és hiába szólítják fel a Facebookot és a hasonló vállalatokat a videók törlésére. A YouTube videómegosztó például úgy foglalt állást, hogy a migránsok által készített videókat nem tekinti a közösségi irányelvek megsértésének, csak ha azok veszélyes vagy törvénybe ütköző magatartásra ösztönöznek.

Felfoghatatlan ugyanakkor, hogy miért nem érzik legalább veszélyesnek az efféle videókat alig egy hónappal azután, hogy 39 vietnami illegális bevándorló holttestét találták meg a brit rendőrök egy hűtőkamion rakterében.

A hatóságok kijátszására irányuló tanácsadás minden bizonnyal törvényellenes is.

A közösségi médiavállalatokat egészen más szempontok vezérlik – mondta Szűts Zoltán médiakutató az M1 stúdiójában. A szakember szerint ezek a cégóriások sokkal inkább egy párhuzamos világ kiépítésén dolgoznak, ahol mindenről ők dönthetnek, akár a hatóságok feje felett is.

Az elmúlt években számtalan botrányt okozott ezeknek a vállalatoknak az önkényes fellépése. A Facebook például azt is befolyásolja, milyen hírek jutnak el a felhasználókhoz, és a tapasztalat szerint mindezt politikailag elfogult módon teszi.

Az Egyesült Államokban többször is a jobboldali vélemények háttérbe szorításával vádolták a céget, ám hasonló esetek Magyarországon is történtek. Az elmúlt években a vállalat cenzúrájának áldozatául esett a 888.hu több posztja is a lap hivatalos Facebook-oldalán.

És hasonlóan járt a hirado.hu közösségi oldaláról letiltott interjú is, amelyben egy német család nyilatkozott a bevándorlás miatti aggodalmaikról. Egy a svédországi migráció és bűnözés elől hazaköltöző nővel készített beszélgetés után pedig az M1 YouTube csatornáját is felfüggesztették.

A címlapfotó illusztráció.