Jean-Paul Belmondo ismét támogatja a Jónak lenni jó műsorát

Másodszor támogatja 2016 után a közmédia Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági műsorát Jean-Paul Belmondo francia színész. A másfél hete becsületrenddel kitüntetett színészlegenda korábban a bőrdzsekijét, most dedikált nyakkendőjét ajánlotta fel a műsor számára.

Jean-Paul Belmondo egy párizsi étteremben fogadta a Jónak lenni jó stábját, a találkozásról Király Levente rendező, az M5 csatorna kiemelt szerkesztője beszélt az M1 műsorában. Elmondta, hogy Belmondo a felajánlott nyakkendőt napjainkban viselte különböző eseményeken.

Mint mondta, a 86 éves színész tele van humorral és jókedvvel, a találkozón elmesélte az életét is. Felidézte, gyermekként nagyon rossz volt, még az érettségit sem szerezte meg, és mivel nem vették fel a főiskolára, így a színészmesterségét Párizs utcáin tanulta meg. Király Levente szerint Belmondo kiváló példa arra, hogy nincs az a mélység, amiből ne lehetne felemelkedni, és legendává válni, ha az ember mindent megtesz érte.



A jótékonysági felajánlások között szerepel még Nick Vujicic, a szerb származású ausztrál előadó és tréner egyik pólója, amit a kéz és láb nélkül született előadóművész szájjal dedikált. Emellett Bud Spencer családja is felajánl majd valamit a színész hagyatékából – közölte. A jótékonysági műsorhoz hazai sportolók, színészek is csatlakoztak, Hosszú Katinka is szerepel közöttük – tette hozzá.

Hangsúlyozta, az akció legfontosabb célja, hogy nagyon széles, országos összefogás induljon meg a koraszülöttek támogatására, hogy minél többen csatlakozzanak a jótékonykodáshoz akár pár forintos felajánlással is.

Idén a koraszülöttek mentését támogatja a műsor, amelynek kedvezményezettje a 30 éve működő Peter Cerny Alapítvány. Az adományvonalon a 13-600-as számon a 04-es mellék megadásával vagy a 13-600-as számra a 04-es kóddal küldött SMS-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni a koraszülöttek mentését és szállítását 1989 óta végző Peter Cerny Alapítványt.

Szerda estig már mintegy 5 millió forint gyűlt össze ilyen módon.