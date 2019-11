Folytatódott az erőszaktevő és magamutogató afgán férfi pere

Tanúk meghallgatásával folytatódott annak az afgán férfinak a büntetőpere, aki a vád szerint tavaly nyáron több esetben szeméremsértő módon mutogatta magát Budapesten járókelőknek, majd szeptemberben egy török gyorsétterem mosdójában megerőszakolt egy nőt. A férfi az erőszakot és a magamutogatást is tagadja. Ahmed S. 2017-ben menedékkérőként érkezett Magyarországra, és itt oltalmazotti státuszt kapott. Ha beigazolódik a bűnössége, akár 12 év börtönbüntetést is kaphat – számolt be az M1 Híradója.