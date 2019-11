Jól teljesített az új Puskás Ferenc Stadion első rendezvénye

Megnyílt az új Puskás Ferenc Stadion, az ország legnagyobb sportlétesítménye. Két és fél év alatt épült fel és megfelel a mai kor minden követelményének. Több mint 67 ezer ülőhely van benne, de koncertek esetén akár nyolcvanezer embert is be tud majd fogadni. Fürjes Balázs fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a Puskás aréna több mint stadion, a cél az volt, hogy ne csupán labdarúgó mérkőzésekre legyen alkalmas, hanem koncerteknek, konferenciáknak, kulturális előadásoknak is otthont adhasson.

„Az aréna jelesre vizsgázott” – értékelte az új Puskás Ferenc Stadion pénteki megnyitójának eseményeit Fürjes Balázs a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Mint mondta, hatalmas élmény volt a nyitó mérkőzés, méltatta a magyar csapatot és Szalai Ádám magyar focista első gólját.

Fürjes Balázs arról is beszélt, hogy egy ilyen rendezvényt nem lehet tesztelni, ezért

komoly felkészülés előzte meg a pénteki megnyitót.

Az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy az emberek megfelelő körülmények között érkezzenek meg, majd jussanak be az arénába. Hozzátette, ebből a szempontból „Budapest jól vizsgázott”, a rendőrség és a közlekedés szervezői kitűnő munkát végeztek.

Szurkolók a Puskás arénánál (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az egyeztetéseket hosszú hetek és hónapok előzték meg, komoly és precíz logisztikai terveket készítettek, és kiemelt figyelmet fordítottak az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére is. Hangsúlyozta, ez nem volt egyszerű feladat, hiszen körülbelül két óra alatt gyűlt össze 67 ezer ember egy ponton, és e miatt a lezárásokra is szükség volt.

Jól teljesített a beléptetés

Véleménye szerint jól teljesített a beléptetés is a stadion területére, amely körülbelül másfél óra alatt le is zajlott. Jó ötlet volt, hogy az aréna bármelyik kapuján, bármelyik jegytípussal át lehetett jönni, majd bent már nyugodtabb körülmények között mindenki megtudta keresni a saját helyét. Ez így az utcai forgalmat is kevésbé akadályozta.

Kiemelt figyelmet fordítottak arra is, hogy a stadion teljes területén jól látható feliratok legyenek feltüntetve mindenhol, amelyek segítik az érkezőket az eligazodásban – tette hozzá. A feliratok mellett nagyszámú segítő csapat is a szurkolók rendelkezésére állt pénteken. A csapat főként önkéntesekből állt, akik a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tagjai voltak – jegyezte meg.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a stadion minden más eleme, továbbá a világítás, fűtés, fény- és hangtechnika is először lett élesben alkalmazva 67 ezres terheléssel. Kiemelte, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA)

hivatalos tesztmeccsnek minősítette a mérkőzést,

több képviselője is jelen volt a helyszínen, ugyanis jövő nyáron négy meccs is lesz itt.

Fürjes Balázs szót ejtett arról is, hogy a stadiont körülvevő területeken továbbra is zajlanak építkezések, szeretnének kialakítani egy olyan környezetet, ahol szurkolói zóna és szurkoló-falu kapna helyet. Ezt a követelményt az UEFA is jelezte – fűzte hozzá. Az Európa-bajnokság után lesz meg majd a végleges forma, játszótér, köz- és sportpark, illetve futópálya várja majd a lakosságot.

A régi stadiont is megidézi

Fürjes Balázs azt is elmondta, hogy a Népstadionnak a toronyépület az egyetlen olyan része, ami megmaradt, ezt jövőre a Puskás múzeum részeként kívánják majd hasznosítani. Az új Puskás stadion azonban minden más részében teljesen új és korszerű, de látványában megidézi a régi stadion képét is. E mellett a pilonok és a lépcsőházak is hasonlóak elődjéhez – sorolta.

A pénteki nyitómeccsen az uruguayi labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a magyar csapatot. A mérkőzést telt ház, 65 114 néző előtt rendezték.