Életveszélyes szituációk kivédését is begyakorolhatjuk a tesztpályán

Egyre több baleset történik az utakon, és sok a tapasztalat hiánya miatt következik be. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a gépjárművezetői tanfolyamok nem hatékonyak. Magyarországon három vezetéstechnikai pálya is található, ahol a sofőrők különböző vezetési szituációkat gyakorolhatnak be a szakemberek segítségével.