Egyenes út vezetett a középkor magyar lovagi tornáitól Hajós Alfréd uszodájáig

Arénák, uszodák, stadionok – a sporttörténet épített örökségei, sokat látott, emblematikus épületei karakteres vonásokat festenek a városok arcára. S bár néhány, máig létező sportnak az ókorban vagy a középkorban rakták le az alapjait, a profi sport kialakulására még várni kellett pár évszázadot.

A visegrádi vár (Fotó: MTI/Ruzsa István)

A vívás magyarországi gyökereiről a visegrádi fellegvár is sokat tudna mesélni, hiszen a középkorban látott jó pár lovagi tornát. A Kárpát-medencében letelepedő magyarok hamar kapcsolatba kerültek a lovagi kultúrával, az erős, kitartó és ügyes lovag eszményképe Hunniában is gyorsan elterjedt és rövid időn belül népszerű lett, de hogy a dicsők közül ki a legdicsőbb lovag, a lovagi tornákon derült ki.

Visegrád a lovagi tornák középpontja

Cseke László, a Szent György Lovagrend kancellárja elmondta az M1 Itthon vagy! című műsorában, Visegrád vára a középkor idején a lovagi tornák központja, hiszen I. Károly király 1323-ban Temesvárról ide telepíti át udvartartását. Először a fellegvárban lakott, majd leköltözött az alsóvárba, a lakótoronyba. Hozzátette, a fegyvergyakorlatok és a kisebb tornák mindennaposak voltak az udvarban. A lovagok a ma is álló Salamon-torony melletti területen mérték össze tudásukat. Lengett a láncos buzogány, suhogott a csatabárd, villogott a kard.

A hagyományba a Szent György Lovagrend lehelt új életet.

Cseke László kiemelte, két fegyverkovácsműhelyük is van Visegrádon, emellett saját varrodájuk is, ahol a középkori ruhákat varrják. Hozzátette, szerencsések, mert a Visegrádi Múzeumtól megkapják az autentikus szabásmintákat, illetve a fegyvereiket is a múzeumban lévők mentén alkothatták meg.

Ahol sport születik, ott a versenyszellem is életre kel, a sportból pedig előbb-utóbb hivatás lesz: a tornák busás jutalommal kecsegtettek, ezért talán nem is meglepő, hogy a krónikák szerint már a középkorban akadt olyan megélhetési lovag, aki hivatásos bajvívóként kereste a kenyerét.

A hucul lovak még mindig megtalálhatók Csepelen

Őseink középkori mindennapjainak elengedhetetlen tartozéka volt a ló, a lovas sportok talán ezért is olyan népszerűek ma is. A monda szerint a honfoglaló sereg paripáit Árpád a mai Csepel-sziget területén tartotta. Az akkori lovakhoz hasonló kis növésű állatok, a hucul pónik a mai napig megtalálhatók a szigeten. Szigetcsépen hucul pólózni is lehet az őshonos magyar kislovak nyergében ülve. A cél egyszerű, a füves pályán a lovak hátáról ütő segítségével kell a labdát kapuba juttatni.

Az evezés úri sport volt

A szabadidős mozgás, a test kedvtelésből űzött edzése nagyon sokáig az arisztokrácia privilégiuma maradt. Ma már talán furcsának tűnik, de az evezés is úri sport volt kezdetben. Magyarországon Széchenyi István volt a legfőbb népszerűsítő, amikor 1826-ban Pozsonyból egészen Pestig evezett a Dunán. A vízre, a természetre, a friss levegőre épülő sport fellegvára itthon a Római-part lett, dalszerzőket is megihlető Duna-parti csónakházaival.



Blazsán Andrea, a Béke Csónakház ügyvezetője kifejtette, egy hétvégi csúcsnapjuk reggel 8 órakor kezdődik, hiszen a csónakázni vágyók már sorban állnak, hogy hajót bérelhessenek. Hozzátette, van olyan nap is, amikor már dél körül akár hatvan hajót is kikölcsönöznek. Általában egyes kajakokkal a Lupa-szigetig eveznek az emberek. Nem hosszú a táv, még teljesíthető is 1,5–2 óra alatt nyugodtan, kényelmesen – mondta Blazsán Andrea.

Az evezősök 1842-ben mérhették össze először tudásukat

A 19-20. század fordulóján a Római-parton 23 csónakház működött: többek között a Csuka, a Spárta, a Hattyú, a Burgermeister. A Rómain a fürdőzők is megtalálták a számításukat, hiszen a Duna vize kristálytiszta volt, igazi vízparti vigalmi negyed jött itt létre, három stranddal és öt csárdával. A hajdani pezsgés iránti nosztalgia él, és ennek hatására a vendéglátóhelyek is ébren maradtak.

A Római telente néhány hónapig téli álmát alussza, de április 1-jén újra nyitnak a csónakházak.

A híres Balatonfüredi Yacht Egylet

A szél erejét már évezredek óta használja az ember közlekedésre és szállításra. A légmozgás azonban nem csak a praktikus igények kielégítésére alkalmas. Magyarországon ezt a gondolatot Széchenyi István és fiai, úri barátai, valamint kalandkereső magyar főurak terjesztették el a Balatonon.

Mérföldkő volt 1867 a balatoni vitorlázás történetében.

Ekkor alakult meg – elsőként – a Balatonfüredi Yacht Egylet névre hallgató vitorlás egyesület. Jogutódjában, a ma is virágzó Balatonfüredi Yacht Clubban már nem főurak tömörülnek, de a tagokat a mai napig szigorúan megválogatják.

Böröcz István, a klub ügyvezetője elmondta, „pártoló tagként sem lehet csak úgy csatlakozni, két rendes tag ajánlása kell. Ha már valaki pártoló tag és rendes tag akar lenni, akkor már négy rendes tag ajánlása kell. Alapvetően vállalni kell azt, ami az alapszabályban le van írva, amire azért vagyunk büszkék, mert az 1867-es alapszabályból íródott. Azt kell vállalni, hogy gyerekeket nevelünk, ifjúsági sportot csinálunk”.

A vitorlázás azóta terjedt el Magyarországon, csak a Balatonon ma már több ezer vitorlás szeli a habokat az öreg, százéves fatestű hajóktól az ultramodern karbonvázas, ultrakönnyű csodákig, katamaránokig. A legidősebb, manapság is rendszeresen vízre szálló vitorlázó 93 éves. Nyáron, de még a vénasszonyok nyarának idején is alig telik el itt hétvége vitorlásverseny nélkül, és már az egészen kicsik is rajtvonalhoz állnak.

A margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Böröcz István kiemelte, „a vitorlázás nagyon érdekes sport, abszolút matematikaalapú, tehát folyamatosan valamit analizálunk, információk alapján döntünk, és aztán folyamatosan korrigáljuk a döntéseinket.” Hozzátette, úgy gondolják, ehhez kell egy bizonyos érettség is.

Mária Terézia idejében tilos volt az úszás

A vízi sportok persze nem mindig örvendtek ilyen népszerűségnek. Mária Terézia korában például tilos volt az úszás. Veszélyes sportnak tartották, amelytől bölcsebb volt megóvni az alattvalókat. A reformkorban aztán a legdélcegebb férfiak, mint például báró Wesselényi Miklós, már a Balatonban is úszni merészkedtek, sőt az öblöt is átúszták laza mozdulatokkal.

Hajós Alfréd és az uszodatervezés

Fürdőházak már léteztek, Füred ennek köszönhetően lett igazán népszerű akkoriban. De az első uszodára még sokat kellett várni. Hajós Alfréd olimpiai bajnok nemcsak úszott, de építészként uszodát is épített. A Margitszigeten álló épület ma már az ő nevét viseli. Az uszodát a szigeten feltörő forrás táplálta forró vízzel, amit aztán dunai vízzel hűtöttek vissza.

Szabó Lajos, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum igazgatója elmondta, a Hajós Alfréd által tervezett uszoda 1930-ban épült, és akkor a világ talán legmodernebb uszodájának számított. Hozzátette, ez Ez volt az első fedett versenyuszoda Magyarországon. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy a korai úszóversenyeken még nem voltak elkülönítve az úszó stílusok. Hozzátette, létezett például egy magyar tempó nevű úszásmód is, ebben a stílusban úszott Hajós is.

Az art deco stílusban épült komplexum Európa akkori legnagyobb úszómedencéjével is büszkélkedhetett: 33 méter hosszú volt. Az uszoda azóta bővült, és elkészült egy sor újabb kültéri medence.

