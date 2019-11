Bár egy labdarúgó-mérkőzés az új Aréna első rendezvénye, de a létesítmény több mint stadion. Kulturális eseményeknek is otthona lehet. Mint, ahogy a Népstadionban is hazai és külföldi sztárok tucatjai léptek fel 60 év alatt a Queentől az Omegán át a Három tenorig. A régi stadion állapota azonban a 2000-es évekre úgy leromlott, hogy ezek a koncertek is elmaradtak. Péntektől ez is megváltozik – hangzott el az M1 Híradójában csütörtök reggel.

A címlapfotó illusztráció.