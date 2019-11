Számos program segíti a cukorbetegeket  

A kormány az elmúlt időszakban több intézkedést is hozott a diabéteszesek élethelyzetének javítása érdekében – írta közösségi oldalán diabétesz világnapja alkalmából Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott. Magyarországon 770 ezer diagnosztizált cukorbeteg él, azonban a becslések szerint az érintettek száma több mint 1,2 millió.

Nyitrai Zsolt a kormány munkájáról azt írta, hogy közös célként jelölték meg a korszerű diabetesprevenciót, a képzési rendszerrel együtt a jelenlegi diabetesgondozás áttekintését, a diabetológiai gyógyszeres terápiák jelenlegi rendjének áttekintését, a korszerű terápiák előtérbe kerülését és a vércukor ellenőrzésre szolgáló eszközök támogatási rendszerének áttekintését.

A mindennapos testnevelésnek és a közétkeztetési programnak köszönhetően az iskolások ma már többet sportolnak és egészségesebben táplálkoznak, amely nagy segítséget jelenthet a cukorbetegség megelőzésében.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnöki Kabinetiroda kezdeményezésére a 2018. évi Jónak lenni jó kampány egy éve diabétesz világnapján vette kezdetét. A közmédia, az Erzsébet Alapítvány, a Magyar Diabetes Társaság, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, a Szurikáta Alapítvány és a Sportos Cukorbetegek Egyesületének együttműködésével, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek tartalmas és biztonságos táboroztatását támogathatták az állampolgárok.

A kampány során összesen 130 millió forint gyűlt össze – írta a képviselő.

Az Erzsébet Alapítvány által szervezett és megvalósított Erzsébet-táborokban ottalvós és napközis táborokban vehettek részt a cukorbeteg gyermekek.

Összesen tizenegy szervezet nyújtott be pályázatot cukorbeteg gyermekek ingyenes nyári táboroztatására, így csaknem négyszázötven gyermek vehetett részt a szünidőben biztonságos és szakemberek által felügyelt programokon. Az idei jelentkezések tükrében és az edukációs programokat is figyelembe véve jövőre is biztosítottá válik az ottalvós és napközi Diabétesz Erzsébet-táborozás az egyes típusú diabétesszel élő gyermekek és fiatalok számára.

A képviselő szerint fontos, hogy a már megkezdett párbeszéd a jövőben is folytatódjon a cukorbeteg szervezetek, érdekképviseletek és a kormányzat között. Az a jövőbeni tervünk, hogy a stratégiai megállapodásokat megújítsuk és kibővítsük az együttműködésben részt vevő cukorbeteg szervezetek körét – írta bejegyzésében Nyitrai Zsolt.