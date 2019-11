Hibrid gyepen rúghatják majd a labdát a játékosok az új Puskás stadionban

Hatalmas volt az öröm, mert 6-1-re a magyar válogatott nyert, az utolsó gólt Puskás Ferenc lőtte. Abban az időben nemcsak a labda és a játékosok cipője volt más, de még a gyep is. Az új stadionban hibrid gyepet telepítettek be, a műanyag szálak erősítik a természetes füvet, így sokkal jobban bírja majd a terhelést – tájékoztatott. Hozzátette, ugyanilyen fű van a Barcelona, Manchester United, illetve a Juventus stadionjában is.