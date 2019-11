Határon túlról is érkeznek az új Puskás stadion nyitómeccsére

Egy nap és megnyílik az új nemzeti aréna, a Puskás Ferenc Stadion. Kevesebb, mint ezer nap alatt épült fel, mindenben a legmodernebb, de közben megőrizte a Népstadion emlékét is. Több lesz labdarúgó-mérkőzések helyszínénél, koncerteknek, kulturális eseményeknek is otthont ad majd. Telt ház előtt avatják fel, a szurkolók már készülnek, az ország minden részéről és határon túlról is érkeznek – közölte az M1 Híradója.