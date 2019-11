A Puskás Arénában a szurkolók közelebb lehetnek a pályához

Már csak egy nap van hátra az új Puskás Aréna nyitómeccséig. Bár egy labdarúgó-mérkőzés az új Aréna első hivatalos eseménye, de a létesítmény több mint stadion. Az M1 stábja a helyszínen járt és bemutatta, hogyan szépült és újult meg a stadion.



Igaz ugyan, hogy a Puskás Aréna külalakjával igyekeztek a Népstadion látványát visszaadni, de ahhoz, hogy igazán korszerű építményt alkothassanak, több változtatást is végrehajtottak az épületen.

A Puskás Aréna legfelső lelátója közel huszonöt méter magasan fekszik. Ez annak az eredménye, hogy a modern stadionokban a lelátók sokkal meredekebbek, hogy a szurkolók közelebb lehessenek a pályához. Ez a megoldás még nagyobb élményt biztosít a futball kedvelőinek, hiszen szinte testközelből is láthatják kedvenc csapatuk mérkőzéseit– derült ki az M1 Híradójából.

„Ebben a magasságban utoljára 1991-ben ültem a régi Népstadionban, akkor 25 méter magasságból a velünk szemben lévő kaput lehetett látni de, hogy a túloldalon mi zajlik abból semmit, úgy tűnt mintha hangyák futnának a pályán” – mondta Németh Balázs az M1 műsorvezetője.

A szurkolók kényelmét is szem előtt tartották, hiszen az új stadion tetőszerkezetet is kapott, ezáltal esős időben is nyugodtan élvezhetik a szurkolók a meccseket.