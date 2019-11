Áder János: Az atomenergiát nem lehet pótolni

Pakson tartott előadást kedden diákoknak Áder János köztársasági elnök. Az államfő arról is beszélt, hogy nem mondhatunk le az atomenergiáról, ha el akarjuk kerülni a klímakatasztrófát. Nagyon izgalmas ez a vita nemzetközi szinten is, bár a zöldmozgalmak tiltakoznak az atomenergia ellen is, de épp a német példa mutatja, hogy nincs nagyon más út.