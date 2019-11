Alagutat ásva is próbálnak bejutni a migránsok Magyarországra

Kijelenthető, hogy elérte Magyarország déli határát az újabb balkáni bevándorlóhullám. Hetvenkilenc embert tartóztattak fel kedden a rendőrök és a katonák, és egy ötvenfősnél is nagyobb csoport érkezett Szerbia felől. Új módszerekkel is próbálkoznak az embercsempészek, alagutakat ásnak, ezeken keresztül akarják átvinni az illegális bevándorlókat a lezárt határokon. A szerb–magyar határnál is találtak már a hatóságok alagutat – közölte az M1 Híradója.

Tizenhat határsértőt fogtak el a rendőrök hétfőn Hercegszántónál. Az iraki és szír férfiaknak nem voltak papírjaik, a biztonsági határzárhoz kísérték vissza őket. Egy másik huszonöt fős csoportot egy nappal korábban Csongrád megyében tartóztattak fel. Tizenkilenc férfit pedig a Bács-Kiskun megyei Bátmonostor közelében találtak meg.

Az elmúlt hetekben ismét jelentősen nőtt a nyomás a magyar–szerb határszakaszon. Naponta többtucatnyian is próbálkoznak. Kedden például csak az esti órákban 68 illegális bevándorlót állítottak meg a hatóságok. Ilyenre régóta nem volt példa.

A számok emelkedése nem véletlen. A jelenlegi fő útvonalon fekvő Bosznia-Hercegovinában ugyanis napokon belül bezárhatják a horvát határhoz közeli befogadótáborokat. A helyi vezetés megelégelte, hogy Bihács környéke két éve küzd a válsággal, a helyzet pedig csak egyre rosszabb. Sokan aggodalommal figyelik a fejleményeket, hiszen azt egyelőre senki sem tudja, mi lesz a térségben feltorlódott több ezer bevándorlóval.

Az intézkedések ráadásul változtathatják a Görögország felől érkező migránsok útvonalát a szakértők szerint. A bevándorlók így ismét megindulhatnak Magyarország felé.

„Intenzív növekedést tapasztalunk, és ezt mutatják a számok is. Idén már tízezernél is több határsértőt állítottak meg a magyar hatóságok” – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Hozzátette, a bevándorlók folyamatosan keresik az új módszereket, például már alagúton keresztül is próbálkoznak.

A magyar határ szerb oldalán több ilyen alagútnak is nekiláthattak Kelebiánál és Királyhalom térségében is. Ezek több száz méter hosszúak is lehetnek, és a bevándorlók akár észrevétlenül átkúszhatnak a határzár alatt.

Az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy az embercsempészeknek folyamatosan vannak új ötleteik. Korábban már létrák segítségével is megpróbálták átjuttatni a migránsokat a négy méter magas kerítésen, de állandóan változtatnak módszereiken és a helyszíneken is, így próbálják meg kijátszani a hatóságokat.

A határ túloldalán közben továbbra is éjjel-nappal járőröznek a rendőrök és a katonák. Éjjellátó készülékekkel, radarokkal és hőkamerákkal is figyelik a terepet, gyakorlatilag szinte senki sem maradhat észrevétlen.

Ráadásul a magyar rendőrök nem csak itthon dolgoznak az illegális bevándorlók megállításán. Hazánk három éve segít Észak-Macedóniának és Szerbiának is az illegális bevándorlás feltartóztatásában, még azelőtt, hogy bejutnának Európa belsejébe. Legutóbb szerdán indult rendőri kontingens a Balkánra.

A határok védelemre azért van szükség, mert folyamatosan erősödik a nyomás. A görög szigeteken évek óta nem látott a zsúfoltság, már 36 ezren várnak arra, hogy Európa belseje felé induljanak.

A címlapfotó illusztráció.