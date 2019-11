Borbély: Karácsony ne alkalmazzon kettős mércét!

Közösségi média oldalán állt ki Borbély Lénárd csepeli polgármester az atlétikai világbajnokság mellett, és arra kéri Karácsonyt, ne alkalmazzon kettős mércét.

A Nemzet Sportolói, a Magyar Sportújságírók Szövetsége és számos világklasszis sportoló mellett a Csepeli Diák Atlétikai Club összes tagja is kiállt a 2023-ban megrendezésre váró budapesti atlétikai világbajnokság mellett – írta bejegyzésében. Az ilyen nemzetközi sportesemények tovább emelik Budapest és Magyarország presztízsét és elismertségét, ahogyan az az elmúlt években is történt.

Az atlétikai vb megrendezése nem csak a sport, de Csepel számára városfejlesztési szempontok miatt is óriási jelentőséggel bír.A tervezett sportfejlesztések nemcsak a csepeli utánpótlás és felnőtt sportolók számára jelent óriási előrelépést, hanem a kerület északi része is teljesen újjáéledhet. A kapcsolódó beruházások miatt pedig a csepeli HÉV fejlesztése és korszerűsítése is megvalósulhat – tette hozzá.

A polgármester arra kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, aki támogatta a Bozsik stadion megépítését, hogy ne alkalmazzon kettős mércét.

„Csepel polgármestereként arra kérem a Főváros új vezetését, hogy támogassák a világbajnokság megrendezését és a szükséges beruházások elvégzését” – zárta üzenetet a polgármester.

Az atlétikai világbajnokság az olimpia és labdarúgó világbajnokság után a világ harmadik legnagyobb sporteseménye. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) egy éve döntött arról, hogy a 2019-ben ázsiai és a 2021-es amerikai vébé után Budapest kapja meg a rendezési jogot.