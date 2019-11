Idén is várja az adományozókat a Mikulásgyár

Az idén is a Millenáris Parkban nyitja meg kapuit a Mikulásgyár központi helyszíne, ahol november 29-től december 21-ig várják a szegénységben élő családok számára felajánlott tartós élelmiszert, édességet, tisztító- és tisztálkodási szert, jó minőségű ruhát, játékot, könyvet.

Az idén 15. alkalommal gyűjtik a rászorulóknak szánt felajánlásokat. A szervezők ezúttal is családi programokkal, neves fellépőkkel várják az adományozni vágyókat – mondta Zsolnai Endre, a MikulásGyár alapítója a 23 nap főbb programjait ismertetve a jótékonysági akció csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Kiemelte: a Millenáris Parkban november 29-én 11 órakor nyílik a Mikulásgyár, az ünnepségen részt vesz Joulupukki, a finn Mikulás is. Az adományozókat naponta 9 és 21 óra között fogadják. A Millenáris Park mellett a Lurdy Házban is várják a felajánlókat, emellett a József Attila Színház előtere is gyűjtőponttá válik – mondta.

A Magyar Posta Zrt. biztosítja az adományok elszállítását a Magyar Vöröskereszt központjába, amely országszerte a rászorulókhoz juttatja el a felajánlásokat. Az adományok több postán is ingyen feladhatók.