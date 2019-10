Készül az ország mindenszentek ünnepére és halottak napjára

Országszerte mindenszentek és halottak napjára készülnek, csak a fővárosi temetőkbe egymilliónál is több emlékezőt várnak a következő napokban. A sírkertek többsége tovább tart nyitva, a környéken több lesz a rendőr, és erős forgalomra is számítani kell. A tűzoltók óvatosságot és odafigyelést kérnek mindenkitől.

Nagy volt a forgalom reggel a zalaegerszegi piacon, sokan már csütörtökön megvették a virágot elhunyt szeretteiknek.

Kedvezett az időjárás a krizantém termesztésének idén, így ebből a fajtából nagy a kínálat a piacokon. A klasszikus fehér mellett színesek is kaphatók, vannak cserepes és csokros fajták is. A kereskedők krizantémból ebben az időszakban adják el a legtöbbet. Debrecenben a nagyerdei sírkert környéke már csütörtökön is le volt zárva, az autósok csak távolabb tudtak parkolni.

Országszerte a megszokottnál tovább tartanak majd nyitva a temetők, ezért egész nap nagy forgalomra lehet számítani. Szegeden például fokozott lesz a rendőri és a polgárőri jelenlét a következő napokban.

Egerben volt olyan sír, ami már csütörtökön körbe volt rakva égő mécsesekkel. A tűzoltók arra kérnek mindenkit, hogy legyenek óvatosak gyertyagyújtáskor.

„Jellemzően többször riasztják a tűzoltókat kegyeleti mécses és gyertyák által okozott tűzesetekhez. Ezek a tűzesetek megelőzhetőek a temetőben, ha gyertyagyújtás előtt gondosan megtisztítjuk a sírhelyet az elhalt, száraz növényzettől. Mindenképpen mécseseket használjunk, ezek biztonságosabbak, mint a gyertyák” – nyilatkozta Nagy Csaba, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az utakon is nagy forgalom várható, ezért a szakemberek arra kérik az autósokat, hogy figyeljenek egymásra. Sokan ugyanis a lakóhelyüktől távoli temetőket is felkeresnek a hétvégén.