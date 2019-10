Zente után Leventéért is összefogott az ország

Hazaengedték a Bethesda Kórházból Zentét. A másfél éves, izomsorvadással küzdő kisfiú kedden kapta meg a világ legdrágább gyógyszerét, jól van, a következő két hónapban sok minden eldől. Egy Fejér megyei kisfiú, Levente szülei egyelőre még abban reménykednek, hogy nekik is sikerül összegyűjteniük a 700 millió forintot. Neki is hasonló betegsége van, érte is összefogott az ország, nagyjából 300 millió még hiányzik – közölte az M1 Híradója.