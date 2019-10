Vezető elemként irányítaná a műveleti tevékenységet a székesfehérvári parancsnokság

Székesfehérvári központtal állhat fel az a több nemzeti hadosztály-parancsnokság, amelyről a közelmúltban tájékoztatták a NATO-főtitkárt – ezt Benkő Tibor honvédelmi miniszter jelentette be. Szolnokon belül pedig ezzel egy időben létrehoznak egy különleges műveleti, regionális központot. Az erről szóló együttműködési megállapodást mostanáig Szlovákiával, Szlovéniával és Horvátországgal írták alá, de a nem NATO-tag Ausztria is csatlakozik hamarosan.

NATO hadgyakorlat (Fotó: MTI/EPA/Zurab Kurcikidze)

A NATO-n belül eddig nem volt hadosztály-parancsnokság a kelet-közép-európai régióban, és a térség egyfajta emancipációját mutatja, hogy ez a parancsnokság most Magyarországon valósulhat meg – fogalmazott Szabó Dávid külügyi szakértő a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában. Kiemelte, a hadosztály helyének meghatározásában a térségbeli országok együttműködését, illetve a gyakorlati következményeket veszik figyelembe.

Emlékeztetett, Oroszország 2014-ben megkezdett Krím-félszigeti tevékenysége miatt az országok körében

újra felértékelődött a territoriális védelem koncepciója,

ennek megfelelően zajlott a magyar haderő fejlesztés iránya, illetve az eszközbeszerzés és az állományfejlesztés stratégiája. Szerinte ehhez kapcsolódik az is, hogy hazánknak a földrajzi és geopolitikai fekvése miatt olyan szempontokat is figyelembe kell vennie, amelyekkel teljesíteni tudják a szövetségesi kötelezettségeket.

Számos bírálat éri Magyarországot

Magyarországot számos olyan bírálat éri a nemzetközi sajtóban, amelyek szerint nem megfelelően teljesíteni NATO-kötelezettségét – erről beszélt Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója. Mint mondta, bár a magyar kormány erre folyamatosan rácáfol a különböző intézkedések végrehajtásával, a vádak továbbra is fennállnak.

Hangsúlyozta, ezek mind spekulációk, hiszen a magyar kormány számtalanszor bizonyította, hogy

elkötelezett a NATO-tagság, sőt az Európai Unió irányába is.

Az egyik leggyakrabban használt vád szerint a magyarok nem költenek eleget a védelemre, azt azonban sokan elfelejtik, hogy a NATO-ban nincs elvárás, inkább csak felajánlás azt illetően, hogy minden ország a saját GDP-nek legalább a két százalékát védelmi kiadásokra fordítsa – mutatott rá. Megjegyezte, az utóbbi időben Donald Trump amerikai elnök felhívta a NATO-tagok figyelmét, hogy többet kellene költeni ezekre a kiadásokra.

A másik fontos eleme a NATO-tagságnak, hogy az egyes országok milyen módon járulnak hozzá a szövetség katonai struktúrájához. Ennek két eleme van, az egyik, hogy milyen képességet ajánlanak fel a közösbe, a NATO hadereje ugyanis a tagállamok felajánlása alapján jön létre. A másik eleme pedig, hogy ezeket össze is kell szervezni, fel kell építeni a logisztikai és stratégiai elemeket.

A térség stabilitása és a béke megőrzése

Hangsúlyozta, ennek a végkifejlete a Székesfehérváron is létrehozni kívánt parancsnokság, amely minden szempontot figyelembe véve fog megalakulni. Így, ha Közép-Európában szükség lesz egy NATO-képesség mozgósítására, akkor ez a parancsnokság készen fog állni. A parancsnokság feladata a térség stabilitása és a béke megőrzése lesz, ha pedig bármilyen konfliktus kialakulna,

vezető elemként irányítaná a műveleti tevékenységet.

Szabó Dávid szerint a székesfehérvári bázis felállítását egyrészről a magyar kormány kitartó akarata indította el, hogy látványosan is megmutatkozzanak az elmúlt évek jelentős haderő fejlesztései. Másrészről pedig látható, hogy Magyarországnak egyre több gazdasági lehetősége nyílik az európai politikában, és ismét fellendültek az ország nemzetközi kapcsolatai.

A gyakorlatok levezénylése miatt is kiváló hely Magyarország

Boros Bánk Levente arról beszélt, hogy az ilyen fajta parancsnokságok feladata nemcsak a béke megőrzése, hanem a különböző hadgyakorlatok levezénylése is. Szerinte Magyarország ebben a tekintetben is megfelelő hely, hiszen megvannak azok a lehetőségek és létesítmények, amelyek be tudják fogadni az ilyen műveleteket. Példának említette a Balaton-felvidéki lőteret, ahol gyakran zajlanak katonai gyakorlatok.