Továbbra is a Balaton a legnépszerűbb úti cél

Aranykorát éli a magyar turizmus, ezt mutatják a legfrissebb adatok is. Ebben jelentős szerepet játszanak a hosszú hétvégék is, a mostani hosszú hétvégére például legtöbben a Balatont választották úti célként. Az adatokból az is kiderült, hogy tavaly több mint másfélszer annyi turista érkezett Magyarországra, mint ahány lakosa van az országnak, a szálláshelyek bevételének növekedése pedig meghaladta a világátlagot.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A magyaroknak a turizmus a hazaszeretet kifejezésének egyik formája – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten a Várkert Bazárban, a Magyar Turisztikai Ügynökség rendezésében tartott Turizmus Summit 2019 konferencián. A miniszterelnök elmondta, a turizmus világméretű növekedése folytatódik, és az utazási szokások változása kedvez Magyarországnak. Arról is beszélt, hogy csökkennek a távolsági utazások költségei, Ázsiából pedig egyre nagyobb kereslet érkezik Európába. Ebben a versenyben Magyarország pozíciója kiváló.

Sokat erősödött a magyar turizmus

Budapest nagyon sokat erősödött a turisztikai bevételek szempontjából – erre hívta fel a figyelmet Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Egyre többen látogatnak el a magyar fővárosba, de nemcsak Budapest turizmusa, hanem a teljes ország is erősödött az ágazaton belül – tette hozzá.

Ezt mutatják a vendégéjszakák adatai is, a tavalyi évben elérték a 31 milliót országosan. Ez már most nagyon szép eredmény, ugyanakkor van még hová fejlődni, sokat kell dolgozni az idegenforgalmi szakembereknek is,

2022-re ugyanis 50 millió vendégéjszaka a kitűzött cél.

Kiss Róbert Richárd a látogatók számáról is beszélt. Ennek kapcsán elmondta, vannak főbb küldő országok, mint például Németország, innen érkezik a legtöbb turista hazánkba. A németeket a kínaiak követik, körülbelül 200 ezer kínai turista látogat el hazánkba évente, de egyre több az indiai és az amerikai látogató.

Vonzó célpont a budapesti bulinegyed

Bár országosan Németországból érkezik a legtöbb vendég, a fővárosban már más a helyzet, a legtöbb turista az Egyesült Államokból látogat el a magyar fővárosba. A felmérésekből kiderült az is, hogy a budapesti bulinegyed rendkívül vonzó célpont, egyre több legény- és lánybúcsút tartanak itt, de a kulturális és történelmi látnivalók is népszerűek – sorolta a szakértő.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Kiss Róbert Richárd szerint ez annak is köszönhető, hogy Budapest sokat fejlődött az elmúlt években, rendbe rakták azokat a területeket, amelyek javításra szorultak. Kijelenthető az is, hogy biztonságos a város, akár még buli után is, késő este is sétálhatunk a város utcáin – hangsúlyozta.

Többféle szálláshely közül lehet választani

Megemlítette az egyre jobban bővülő szálláshelykínálatot is, ma már ugyanis megannyi szálláshely közül választhat egy turista. Egyre több az ötcsillagos szálloda, de kisebb hostelek, motelek is elérhetők, és egyre többen veszik igénybe az Airbnb-szolgáltatásokat is. Megjegyezte, a szállodákban egyre több az élménykínálat, a városokban pedig sokkal több időtöltési lehetőség nyílt az elmúlt években.

A belföldi turizmus is jelentősen erősödött,

amelynek több oka is van. Az egyik, hogy a bérek növekedésével egyre többen engedhetnek meg maguknak egy wellness- vagy egy hosszú hétvégét, növekedett a kínálat, ez részben a Kisfaludy-programnak is köszönhető, részben pedig a szolgáltatók is felismerték, hogy mire van nagyobb igény – jegyezte meg Kiss Róbert Richárd.

Továbbra is a Balaton a legnépszerűbb

Az egyik legnépszerűbb célpont továbbra is a Balaton és környéke – emelte ki. A térség sokat fejlődött az elmúlt időszakban, a fizetősök mellett megmaradtak a szabad strandok, de már olyan is akad, ahová háziállatainkat is magunkkal vihetjük. Továbbá a sok új, minőségi étterem mellett megmaradtak az egyszerű fogások is, mint a hekk vagy a lángos. A Balaton most már nem csak nyáron, de ősszel is számos programlehetőséget kínál az emberek számára – tette hozzá.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója arról beszélt, hogy július 1-től

Magyarország belépett a turizmusát hatékonyan menedzselő országok közé,

a világ élvonalába. Már nemcsak utólag, hanem azonnal látják, hogy mi történik az ágazatban, sőt azt is, hogy mi fog történni. A további tervekről Guller Zoltán elmondta, az MTÜ folytatja a fejlesztéseket és az egyre modernebb marketingaktivitásokat.

Megemlítette a többi között, hogy megkezdik az új dunai és balatoni hajók tervezését és gyártását, jövő nyáron Európa legszebb tűzijátékát szervezik meg, ősszel pedig megnyitják a dubaji világkiállítás magyar pavilonját. Továbbá támogatják a magyar divatot és a fesztiválokat, jelentősen fejlesztik Badacsonyt, Hévizet, és újabb turisztikai térségek kapnak támogatást – jelezte.