Számos innovatív technológia áll rendelkezésre az árvizek megelőzésére

A klímaváltozás miatt gyorsul a víz körforgása, ezért – hosszú távon – több árvízre kell számítani Magyarországon, és a szakembereknek fel kell készülniük erre a kihívásra. Az új védekezési eszközök és a megelőzés volt a fő témája többek közt az árvízvédelmi konferenciának, melyet kedden Budapesten rendeztek.

A Vas megyei Dozmat határában épülő víztározó 2019. április 24-én (Fotó: MTI/Varga György)

A megelőzésekre napjainkban már számos innovatív technológia áll a rendelkezésre, mint például az a műholdas adatbázis, amellyel folyamatosan megfigyelés alatt tartják a Föld vizeinek állapotát – jelentette ki Ferencz Orsolya, az ELTE tudományos főmunkatársa az M1 Szemtől szembe című műsorában. Az adatbázis főleg azt jelzi, hol emelkedik a vízszint, hol várható nagy mennyiségű csapadék, illetve, hol nem megfelelő a kiépített gátak állapota.

Az árvízvédelem volt a fő téma

A keddi konferencia fő témája az árvízvédelem volt, illetve az elmúlt húsz évben alkalmazott innovatív megoldások a bekövetkezett katasztrófák szempontjából – mondta Szlávik Lajos, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke. A Homokzsáktól a drónokig – konferencia az árvízi biztonságról cím jól tükrözi véleménye szerint a múltban és jelenben alkalmazott megoldásokat.

Megjegyezte, nagy árvizek idején több tízmillió homokzsákot alkalmaztak korábban, és erre a jövőben is szükség lesz, hogy megállítsák a víz továbbhaladását, ma már azonban a fejlett technológiáknak köszönhetően a megelőzés kapta a kulcsszerepet. Űrfelvételek, drónok és a számítástechnika széles eszköztára nyújt átfogó képet a vizek állapotáról – tette hozzá.

Szlávik Lajos közölte, a konferencia megállapítása szerint

sikeres a magyar árvízvédelem.

Az elmúlt húsz évben tíz jelentős árvíz vonult le Magyarországon, ez több mint az ezt megelőző hatvan-nyolcvan évben összesen. Hangsúlyozta, Magyarországon hatvan éve nem volt emberáldozata az árvizeknek, amely szintén rávilágít az árvízvédelmi intézkedések sikerességére.

Arról is beszélt, hogy napjaink hidrológiai körülményei folyamatosan teremtenek új helyzeteket, ezeket fel kell ismerni, és meg kell találni a megfelelő megoldásokat.



Ferencz Orsolya kiemelte, a legnagyobb kihívást a klímaváltozás jelenti, amivel a korábbi nagy folyamszabályozások idején nem számoltak. A 19. században a főbb feladatokat a mocsarak lecsapolása, a folyóvizek áramlatainak kiegyenesítése és gyors átterelése jelentette.

Most azonban új jelenségekkel kell szembenézni,

mint például a nagy mennyiségű csapadék, valamint a víztartalékok hiánya aszály idején – mondta.

A konferencián azt is elemezték, hogy az éghajlatváltozásban melyek azok a tényezők, amelyek a nagy vizek változását eredményezik. Szlávik Lajos ezzel kapcsolatban elmondta, nemcsak az jelent problémát, ha nagyobb mennyiségű csapadék hullik, de az sem jó, ha két ilyen csapadékos időszak között hosszú idő telik el. Ez hidrológiai szempontból komoly szélsőséget jelent.

Fontos szerep jut a víztározásnak

Úgy véli, kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a lehetőségekre, amelyek a víztározást érintik. Példának említette a Tiszát, ahol jelenleg már hat nagy víztározót építettek ki, amelyek külön-külön 700 millió köbméter vizet képesek tárolni. Amire itt figyelni kell, hogy a tárolt vizet valahogyan le is kell engedni, ugyanis mindig fel kell készülni egy újabb árhullámra.

Ferencz Orsolya a víztározás mellett a folyók lelassítását, azaz a meanderezést említette meg, amelyen szintén dolgozni kell a szakembereknek a jövőben. Magyarország folyói kanyargósak, amelyeket már nem lehet rekonstruálni, hiszen ezeket ma már települések, mezőgazdasági területek veszik körbe. Amit itt tenni lehet, az a meder javítása, a talajerózió miatt a termőföld visszajuttatása azokra a területekre, ahol lassítani kell a folyó haladását – magyarázta.

A konferencián Áder János köztársasági elnök videóüzenetben mondott beszédet. Úgy fogalmazott,

a felgyorsuló klímaváltozás a szemünk előtt játszódik le,

hatásai döntő részét a vízen keresztül érzékeljük. Az elmúlt évek azt mutatták, hogy a magas és az alacsony vízállási rekordok is gyorsabban dőlnek meg.

Összetett megoldások kellenek

Rámutatott, hogy az új Vásárhelyi-terv végrehajtásakor olyan megoldásokat keresnek, amelyek egyszerre szolgálják az árvízvédelmet, a mezőgazdaságot, a természetvédelmet vagy akár a turisztikai célokat. A következő években a mesterséges intelligenciát is bevető adatfeldolgozásra is szükség lesz, illetve a blokklánc-technológiára, továbbá a természet- és társadalomtudományi, valamint a közgazdasági ismeretek magasabb szintű összekapcsolására is.