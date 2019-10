Benkő: Az elesett katonabajtársak emlékét örökké őrizni kell

Benkő Tibor honvédelmi miniszter a budai Várban a Kapisztrán téren, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán tartott megemlékezésen azt mondta: „a mi dolgunk emlékezni és emlékeztetni mindenkit arra, hogy a halott katona már nem ellenség.” Ők hazájuk küldetésének lettek áldozatai – tette hozzá.

Felidézte: „a magyar történelemnek számtalan olyan eseménye volt, amely során a katonák életüket áldozták hazájuk függetlenségéért, szabadságáért. Ilyenkor, halottak napjához közeledve minden katona emlékét kegyelettel őrizve gyújtunk gyertyát. Emlékezzünk azokra, akik hazai földben, s azokra is, akik külföldön nyugszanak.”

A miniszter kitért arra is, hogy még most is sok magyar család van, amelyikben nem tudják, hozzátartozóik melyik országban nyugszanak, tisztességesen vannak-e eltemetve vagy tömegsírban elhantolva. „Kötelességünk, hogy bárhol vannak is eltemetve a katonák, emléküket kegyelettel megőrizzük” – mondta Benkő Tibor.

A fiatalokat arra is emlékeztetni kell, hogy el kell kerülni a háborúkat, amelyek véráldozattal járnak. Napjainkban a békét, a biztonságot, a hazát kell szolgálni – szögezte le a miniszter. A megemlékezésen részt vett – mások mellett – Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka, Szabó István honvédelmi államtitkár valamint a katonai attasétestület több tagja.

Az ünnepség végén a protestáns és a katolikus tábori püspökség, valamint a tábori rabbinátus képviselői mondtak imát a katonahősökért, majd az ünnepség résztvevői meggyújtották a kegyelet gyertyáit.

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2. a halottak napja a keresztény világban. Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé.

A címlapfotó illusztráció.