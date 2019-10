Sokrétű gyógymód a lovas terápia

Már több mint negyedszázados múltra tekint vissza hazánkban a lovas terápia, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A megfelelően képzett terapeuták felmérik a gyerekek állapotát, majd személyre szabott, egyéni fejlesztési tervet készítenek, és ezek szerint végzik a terápiát. A Magyar Lovasterápia Szövetség rendszeresen indít képzéseket, hogy csökkentse a szakemberhiányt.

(Fotó: MTI/Kallos Bea)

A lovas terápia minden olyan kiegészítő terápiás eljárásnak a gyűjtőfogalma, ahol a lovaglás hatásait használják fel a gyógyítására. A Kossuth Rádió Napközben című adásában a különböző terápiás módszereket és azok pozitív hatásait ismertették.

A módszer több területen fejti ki hatását

A lovas terápia hozzájárul a mozgásérzékelés, az egyensúly és a mozgáskoordináció javulásához. A pszichológiai és gyógypedagógiai hatások közül a figyelem, a gondolkodás és a motiváció fejlődése, az önbizalom erősödése, az életöröm érzése nő. Javulnak az érzelmi és akarati funkciók, a kommunikáció fejlődését is jelentősen elősegíti.

A gyógypedagógus lovas terapeuták főleg autista, autista személyiségvonású gyerekeket fejlesztenek, de érzékszervi fogyatékos vagy hiperaktív és más magatartásproblémával küzdő gyerekeken is segítenek – mondta Szüle Eszter gyógypedagógus.

A lovas terápia egyik ága a hipoterápia, főleg mozgásban akadályozott pácienseket kezelnek ezzel a módszerrel. A másik ága, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, a harmadik pedig a lovas pszichoterápia, ennek oktatását pszichológusok végezhetik.

A gyerek beszédkészségét is javítani lehet

Szüle Eszter elmondta, hogy a gyerek beszédkészségét is javítani lehet a lovas terápiával. A kommunikáció szempontjából fontos, hogy a gyerekek megtapasztalják, a ló az irányításukra indul el. Egy látássérült kislány, aki korábban keveset beszélt, pár óra tréning után már sokkal több szót használt, elindult a beszéde – fogalmazott.

Az órákon a gyerek és a ló között kapcsolat alakul ki. A kisgyerek rájön, hogy a ló egy társ, beszélhet vele, tudja, hogy figyel rá az állat.

A műsorban elhangzott, hogy egyre nagyobb elismertségnek örvend a lovas terápia. A szülők is nyitottak az újfajta megoldások iránt, és csak egy-két esetben találkoztak azzal, hogy féltik a gyereküket attól, hogy lóra üljön. A gyerekek ugyanakkor nyitottak – mondta a szakember, aki hozzátette, hogyha egy szülő fél az állatoktól, akkor az a gyerekre is kivetül, és ő is félni fog.

Bozori Gabriella, a Fóti Lovasterápiás Központ vezetője a terápia hatékonyságát firtató kérdésre úgy válaszolt, hogy nagyon jók az eredmények, a tapasztalatok, a gyerekek rendkívül élvezik a foglalkozásokat, és a terápiás célokat is megvalósítják.

„Azonkívül, hogy a tanuláshoz szükséges képességeket, a mozgáskoordinációt, egyensúlyt fejlesztik, érzelmileg is nagyon sokat jelentenek a gyerekeknek ezek a foglalkozások” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy bármennyire is hatékony a tanteremben zajló terápia, annak mégis „iskolaszaga” van, a lovas terápiás foglalkozás előnye az, hogy a szabadban, jó levegőn tartják meg.

Sokat fejlődött a szakma

Magyarországon a lovas terápiának több mint 25 éves múltja van – mondta Kissné Hatvani Erika, a hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola intézményvezetője. A konduktív gyógypedagógiai intézményben sajátos nevelési igényű vagy különböző fogyatékkal élő, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerekek oktatásával foglalkoznak.

Az 1990-es évek elején még nem volt ennyire tudatos ez a tevékenység, akkor gyógypedagógusként kollégáival úgy érezték, hogy a tantermekből ki kell vinni a gyerekeket – tette hozzá az intézményvezető.

A hódmezővásárhelyi intézményen belül nagyon sok terápiás módszert alkalmaznak. Nem ritka, hogy három-négy fejlesztésre is jár egy-egy kisgyerek.

A lovas terápiáról elmondta, hogy mindenképpen pozitív az összkép, ez a közeg olyan komplex gyógypedagógia fejlesztést biztosít a gyereknek, amit játszva, felhőtlenül tud megélni.

Kissné Hatvani Erika elmondta, hogy arra nincs mód intézményükben, hogy minden iskolás számára biztosítsák a lovaglást, a konduktív gyógypedagógiai intézmény tanulói vehetnek részt a fejlesztésekben.

A terápiás lovakat több szempont alapján választják ki

Bozori Gabriella elmondta, hogy a lovas terápiás fejlesztésekben csak stabil idegrendszerű, kiegyensúlyozott, az emberekkel együttműködő állatok vehetnek részt. A lovakkal való munka nagyon jó hatással van a gyerekekre, már az is öröm számukra, hogy a lovak közelében tartózkodhatnak. Az, hogy hajlandók a szabályok betartására és arra, hogy figyeljenek egymásra, segít a magatartásproblémák csökkentésében.

A képzés fontosságát kiemelve a gyógypedagógus elmondta, hogy országszerte hiány van jól képzett szakemberekből, sokszor 50-60 kilométeres távolságokon belül sem találnak terapeutát.

A műsorban elhangzott, hogy a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványa szerepet vállal a képzésben, hogy az elszigetelten dolgozó szakemberek munkáját egységes európai színvonalra emelje. A szövetség évente több alkalommal is szervez tanfolyamokat.