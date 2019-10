Arany János sírverseit őrzi a nagykőrösi temető

Talán nincs is még egy olyan városunk, ahol olyan hamar és olyan mélyen gyökereztek meg a reformáció tanai, mint Nagykőrösön. Kutatók szerint már egészen korán, alig pár évvel a lutheri kinyilatkoztatás után megjelentek itt az első protestánsok. A település leghíresebb lakója Arany János volt, aki éveket tanított a helyi református gimnáziumban. Sírversei a mai napig láthatók a város temetőjében.

Az első protestánsok 1520 és 1540 között még illegálisan telepedtek le, hiszen a város nem engedélyezte vallásgyakorlásukat, azonban 1545-ből már írásos dokumentum bizonyítja, hogy Nagykőrösön református iskola működött, vagyis már az egyház is erősen jelen lehetett.

A következő évtizedekben, mintegy 150 éven keresztül, a katolikus és református felekezet hívei egyaránt a régi, Árpád-kori templomot használták.

„Használták békességben, közösen a templomot, ám egyszer állítólag valami sértő dolgot tett valaki a katolikus oltárra. Ezen annyira összevesztek a két felekezet hívei, hogy még atrocitásokra is sor került” – mondta Szabó Gábor lelkipásztor.

A nagykőrösi református templom (Forrás: MTVA)

A vita okairól több legenda is kering, de valószínűbb, hogy a protestánsok annyira beépültek a város gazdaságába és a közéletbe, hogy a katolikusoknak egyszerűen nem maradt levegő. Így ők végül elköltöztek Nagykőrösről. A város a következő másfél évszázadban színtiszta református település lett.

Az Árpád-kori templomot az évszázadok során többször átépítették, kibővítették. A 17. századra eltűntek a katolikus templomépítészet jegyei és teljesen puritán, protestáns elvek szerint díszített azaz díszítetlen templom lett belőle. A legutolsó bővítésnél új, jellegzetes tornyát is felépítették.

„Mivel alföldi és mezőváros vagyunk, ezért a templomtornyok tűzvédelmi célokat is szolgáltak. tehát tűzőrség szolgált a mindenkori templomtoronyban, és amikor ezt a tornyot 1907-ben fölemelték, megmagasították, akkor a kerengője tulajdonképpen a tűzőrségnek volt a szolgálati helye” – fűzte hozzá a lelkipásztor.

A templom ekkor kezdett nagykőrösi szimbólummá válni a városban, ahol az 1917-es összeírások szerint már 18 ezer református élt. Mint a legtöbb tipikus alföldi mezővárosban, Nagykőrösön is két fontos országút találkozása határozta meg a településszerkezetet.

Az utak metszéspontjában kialakult főtéren áll a templom, a közigazgatási, a pénzügyi, az oktatási épületek. és itt volt a piac is.

A piacnak egyre bővülő forgalma volt, aztán egyre nagyobb területre volt szüksége.

„Szakosodtak az egyes árusok, tehát külön lehetett kapni húst, uborkát, zöldséget, gyümölcsöt illetve az iparosok is, a cipészek máshol kaptak helyet. És ez a fokozódó kereslet egyre nagyobb helyigénnyel párosult, ezért szép lassan kialakult egy főtéri épületegyüttes” — mondta Tényi András főépítész.

Ezek az egymással lazán összefűződő, itt-ott kiöblösödő terek adják Nagykőrös mai varázsát. A Hősök tere kilóg a sorból: kialakítása az első világháborús elesettek emlékművének idejére nyúlik vissza.

A világháborús emlékművel szemben álló alkotást Kulák-szobornak hívja a városi köznyelv.

„A második világháborút követő időszakban szinte minden olyan embert kuláknak nyilvánítottak, aki valamiféle jelentősebb magánvagyonnal rendelkezett. Itt nem csak a földbirtokos rétegre kell gondolnunk, hanem egy egyszerű cipész ist, aki összesen egy inast alkalmazott, kulákká nyilvánították” – mondta az építész.

Pedig korábban ezek az üldözött, vagyonuktól megfosztott, gyakran kitelepített „kulákok” rajzolták meg házaikkal Nagykőrös mai arcát. A falusias településből így született meg a városias Nagykőrös.

Éveket tanított Nagykőrösön Arany János

A Hősök terei református gimnázium Arany János nevét viseli. A névadás története még egészen az 1848-49-es szabadságharc leverése utáni időkig, a Bach-korszakig nyúlik vissza.

„Az osztrák közoktatást szabályozó rendelet kimondta, hogy államilag elismert érettségit csak 12 megfelelő képzettségű tanárral rendelkező gimnázium adhat. Úgy döntött a nagykőrösi református egyháztanács, hogy ennek maximálisan megfelel, és az ország legjobb tanárait hívja össze a gimnáziumba” – emelte ki Rácz Péter, a nagykőrösi református egyházközösség főgondnoka.

Nagykőrös a forradalom után talán ezzel is menedéket és megélhetést próbált nyújtani a szabadságharc oldalán nem csak karddal, de tollal is küzdő hazafiak számára. Így történt, hogy az egyháztanács az akkor éppen Nagyszalontán önkéntes száműzetésében tengődő Arany Jánost meghívta ide tanítani.

A Nagykőrösi Arany-kultusz megteremtéséhez sokat hozzátett a református gimnázium későbbi tanára és igazgatója, Törös László is. A tanár összegyűjtött tárgyai és emlékei ma is megtekintetők a gimnázium emlékszobájában és folyosóin. Mindenki – talán az egész ország – tudta akkoriban, hogy itt tanít Arany János.

A költő sok barátságot kötött a városban, presztízs volt meghívni egy-egy összejövetelre.

Épp egy ilyen vendégségben találkozott Marci bácsival, az idős pásztoremberrel. Olyannyira megtetszett neki Marci bácsi alakja, hogy meg is írta róla a Vén gulyás című költeményét. Majd amikor Marci bácsit néhány évvel később egy gulyáshoz képest szokatlanul nagy pompával eltemették, akkor megírta a Vén gulyás temetését.

„A vén gulyás temetése egyébként egy olyan esemény volt, amiről a Vasárnapi Újság is megemlékezett, mert a hírek szerint 100 ökör húzta a szekeret, amin a Marci bácsi fel volt ravatalozva és a szobron egyébként körbe relief formájában ez a 100 ökrös szekér meg is van örökítve ” – mondta Rácz Péter.

A gimnázium kertjében álló Arany-szobron nem csak a százökrös temetési fogatot, de még a versben említett borospoharat, és Marci bácsi kedvenc kuvasz kutyáját is megnézhetjük. A téren állt Arany első nagykőrösi otthona, a „Mentovicsék háza”.

Amikor a tér kialakítása során a házat elbontották, helyét szimbolikusan az Arany-paddal jelölték meg. A padon ülve egy másik szoborban gyönyörködhetünk, ami Arany Jánost családi körben ábrázolja. Az egyetlen fennmaradt 1862-es családi fotó alapján készítette a szobrász, mindössze egy apró részleten változtatva: a képen Arany kezében bot van, a szobron toll és papír ha nem lenne egyértelmű, hogy melyikük a költő.

Arany János sírversei

A városi kortársak úgy jegyezték le, Arany János szeretett pipázva, egyedül bandukolni. Magába forduló, merengő ember hírében állt, ami közvetlen környezetével való kapcsolatának nem, de Nagykőrösön született balladáinak jót tett. Sétái gyakran vezettek a református temető fái alatt.

„Egész teste fájdalom volt, egész lelke szeretet, az súlyával földbe hajolt, ez a mennybe sietett.” Szász Polixéna sírkövén szinte énekelnek az Arany János által írt sorok, amelyekkel Arany egy tanár kollégájának ifjú feleségét búcsúztatta. Három másik dokumentált sírvers is fennmaradt a református temetőben, ami akkoriban még nem itt, hanem a városhoz sokkal közelebb feküdt, kiterebélyesedett fákkal és bokrokkal, kellemes ösvényekkel.

„Ezek a sírversek a mostani formájukban is úgy láthatóak, ahogy annak idején a sírkő elkészült és a sírkőkészítő felvéste rájuk ezeket a sírverseket, ugyanis az ótemetőből nagyon sok sírt, az értékesebb síremléket, régi sírokat, vörösmárvány sírokat áthoztak ebbe az új temetőbe, amikor a régi temetőt felszámolták, felosztották házhelyeknek. Így menekült meg az utókor számra négy Arany János sírvers is” – mondta a nagykőrösi református egyházközösség főgondnoka.

Az egyik Arany János sírvers (Forrás: MTVA)

Arany János másik kedvenc sétaútvonala a Cifra-kertbe vezetett. Miközben arrafelé tartott, szinte nap mint nap elhaladt az épület előtt, amiben később a róla elnevezett múzeumot alapították. A ház eredetileg huszár kaszárnyának épült, még 1836-ban. Aztán a Bach-korszak bosszúja, hogy Kossuth lelkesítő beszédére a városból sok százan nemzetőrnek álltak, elérte a kaszárnyát is. Az épületet lóistállóvá fokozták le.

László Ditta, a nagykőrösi Arany János kulturális központ vezetője elmondta, hogy korábban 80 mén volt korábban az istállóban, s a lovak tartása kárt tett az épületben .

Az 1920-as években felmerült az, hogy ez itt szűnjön meg. Ezt a kérést elutasították, majd kitört a második világháború és 1944-ig egy hadikórház működött az egykori kaszárnyában, amely szintén nem tett jót az épület állagának – tette hozzá.



Dezső Kázmér korábbi polgármester kérésére a város megkapta az épületet és egy gyűjtemény alapjait rakták le itt 1951-ben. Persze az a gyűjtemény akkor még csak a volt polgármester növény- és állat leleteiből állt össze. A tárlat fejlődött, a gimnáziumból átkerültek Arany tárgyai is: kézzel írt osztálynaplók, íróeszközök, a költő kedvenc asztala, kedvenc széke és lócája, na meg a híres tajtékpipa. Az Arany Emlékévre az épület és a teljes kiállítás megfiatalodott.

Honfoglalás kori tölgyesek

Arany János egy kellemes fertályóra alatt sétálhatott ki a gimnáziumból a Cifra-kertbe. A kertet még az 1800-as évek elején alapította a helyi Szalai család, nagyjából tíz hektárnyi területen. Saját kedvtelésükre kezdtek tudatos faültetésbe, így a mai legöregebb fák élettörténete egészen hozzájuk nyúlik vissza.

A kert az 1800-as évek közepén a város birtokába, az akkori fürdőtársaság kezelésébe került. A cég a jól csengő Széchenyi fürdő néven közfürdőt is nyitott itt. – A Cifra-kert funkciója az évek során változott, tehát mindig a kor igényeinek megfelelően, bár karakterét megőrizte, a mai napi egy koros, szép fákkal fásított terület.

„A zenepavilon az az 1900-as évek elejére tehető az építése, és ez azt a célt szolgálta, hogy itt hétvégenként zenekarok játszottak” – mondta Ragó Ildikó, a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

A zenepavilon szomszédságában akkor már állt a Svájci ház, aminek mindössze annyi köze van Svájchoz, hogy az akkoriban divatos alpesi stílusban épült. Nagykőrös szerencsés: valósággal dúskál a zöldben, ugyanis más nagy felületű, összefüggő parkok is találhatók itt egy mindjárt épp a Cifra-kert szomszédságában, a csónakázó-tó körül.

Nagykőrös környékét a honfoglalás korától homoki tölgyesek borították, ennek is két fajtája: a pusztai tölgyes és a gyöngyvirágos tölgyes. Mindkét erdőtársulás ritkaságszámba megy, ma már nagyon kevés van belőlük egész Európában.

A Pálfája Oktatóközpont éppen az eltűnő félben lévő ökológiai érdekességnek gazdag növény – és állatvilágát igyekszik bemutatni Gondolhatnánk az üvegházhatásra, meg a modern ember pusztításaira, de az erdők durva fogyatkozása itt sokkal korábban elkezdődött.

„A törökök szekérszámra szállították a tölgyet bőrcserzéshez, lőporkészítéshez, és a következő hatás pedig az volt, hogy a lecsapolásokkal növelték a szántóterületeket, nőtt a tanyavilág, nőtt a települések nagysága, és ezáltal ezek az erdők csökkentek” – mondta Bálint Zoltánné, az Arany János Református Gimnázium tanára.

Az egykori pusztai tölgyesek jelei azok a matuzsálem korú fák, mint a Pál-fa vagy a Kincses makkfa, amelyekből pont egy tucat, 12 maradt meg a környéken. Ők mind 5-600 évesek, az életkorukat a fa vastagsága, egészségi állapota és az évgyűrűkből vett minták alapján állapítják meg. A fák valaha a területek birtokhatárát jelezték, és mivel fontos szerepük volt, így élhették át a hosszú, viharos évszázadokat. Ha mesélni tudnának…

Építészeti díjat nyert a város piaca

Nagykőrös és környéke nem csak fáival, de mezőgazdasági terményeivel is büszkélkedhet. A termények gyakran cseréltek gazdát a belváros kiöblösödő terein. Ma már nem ott van a piac, hanem a Kálvin téren, egy vadonatúj csarnokban.

„ Egy piac tulajdonképpen a város gyomra. Azt mondják, hogy egy emberi testben a fej és a szív mellett talán a has és a gyomor a legfontosabb testrész, abban lakik az életerő. Ugyanígy úgy gondolom, hogy egy város, egy település szövetében a piac az, ami valahol az életerőt hordozza magában” – mondta Kiss Gyula egyetemi tanár, építész.

A piac kicsit szakrális tér is: aki sokat jár ide, érzi a szellemét. Ehhez kell olyan építészeti környezetet teremteni, amit a piacjáró emberek, árusok, kofák, és vásárlók egyaránt elfogadnak. És ami őket is befogadja a saját nyüzsgő intimitásába.

„Az új épületben használt perforált anyag nem csak belátásvédelemet jelent. Azért van, hogy amikor éppen a rekeszeket hirtelen rakják és veszik elő a répákat meg a salátákat, külső védőrétegként egy picit óvja az épületet. Nagyon erős napsütés van, itt már az országnak a délebbi felén vagyunk, itt már hihetetlen tisztán, erősen jön a napsugárzás” – mondta az építész.

A hazai klimatikus viszonyok között nagy szó, hogy sem hűteni, sem fűteni nem kell a csarnokot. Olyan építészeti megoldás született, ami beleízesült a környező architektúrákba, hiába a high-tech külső, mégis szépen válaszol a környező polgárházak arányaira és cifraságaira.

A nagykőrösi zsidó közösség

A terményekkel üzletelő helyi zsidó kereskedők a nagykőrösi piacok állandó szereplői voltak. Itt nem csak adtak-vettek, de többen vállalkozást is alapítottak mezőgazdasági termények feldolgozására. Így lett világhírű a boldog békeidőkben, de még a két világháború között is, a nagykőrösi savanyított és kovászos uborka.

De üzemelt itt országos szinten is jelentős csirke- és libavágóhíd is. Az első izraeliták az 1700-as években telepedtek meg a városban, az állandó zsinagóga megnyitására mégis majd egy évszázadot várniuk kellett. A templom megnyitása országos hírű esemény volt.

A nagykőrösi zsinagóga (Forrás: MTVA)

Mivel

a telket egy helyi nemes adományozta a hitközségnek,

Krakauer Salamon rabbi a történelemben először tartott magyar nyelvű beszédet egy zsinagógában. Aztán az 1911-es nagy földrengés romba döntötte az épületet. A hívek úgy döntöttek, hogy mindössze két saroknyira onnan építik fel új templomukat.

„A zsinagógára a pénzt elkezdték gyűjteni, de az 1914-ben kitört az első világháború, a pénz elértéktelenedett, hatalmas infláció volt. Úgyhogy végül is csak 1924-ben tudták felavatni ezt a zsinagógát” – mondta Feldmájer Péter, a nagykőrösi zsidó hitközség elöljárója.

Ez volt az utolsó magyarországi zsinagóga, ami a holokauszt előtt még felépülhetett.

Méreteiből lehet következtetni, hogy igen komoly volt a mezőváros izraelita hívőinek száma.

„A hétszázat meghaladta, úgy gondolom, az 1910-es években a hitközség létszáma. Az 1940-es évekre ez 624 főre csökkent, és közülük gyilkoltak meg aztán 414 embert, akiknek a nevét láthatjuk a mártírtáblán” – fogalmazott.

Az egyszerűségében is gyönyörű zsinagóga sok nagyvárosi társát lepipálná.

Nagykőrös és a pipakészítés

A pipa igen régi keletű élvezeti eszköz. Magyarországon az 1500-as évektől, a török hódítással jelent meg. Nagykőrösön pedig az 1800-as évek vége felé jöttek rá a helyiek, hogy a pipát nem csak szívni, de készíteni is lehet.

„A pipa, mint a pipázásnak az egyik alap terméke, tulajdonképpen megmondom őszintén, hogy a faesztregályos szakmának egy leányága. Tehát egy faesztergályos szakmabeli tud pipát készíteni. Nagyon sokan készítenek ettől függetlenül hobbiképpen is pipákat otthon” – emelte ki Szabó Balázs, a Szabó Pipagyár Kft. ügyvezetője, pipakészítő mester.

Hobbikként kezdte a pipák készítését a cégvezető nagyapja is, aki a pipagyártó dinasztiát alapította, még 1930-ban. A nagypapa az első otthoni próbálkozások után inkább kitanulta a szakmát Budapesten, a Weiss és fia faesztergályos szakműhelyben. A pipa is folyamatosan modernizálódik, de az alapot a klasszikus formák adják: az egyenes, az enyhén hajlított és a hajlított. És egyáltalán nem mindegy, ki milyet választ magának.

„Van, aki alacsony, van aki magasabb testalkatú, van aki zömökebb ugye, van aki vékony. A pipát is ennek megfelelően vesszük. Hát például az én esetemben ez a pipa engem elfogad, az én nagyságomat, külső megjelenési formámat elfogadja. Ez a pipa már nem, mert ez engem agyonüt, mert ez egy nagy, az én egyéniségemhez, az én nagyságrendemhez nagyobb” – monda.

Már a negyedik generáció is feltűnt a pipák környékén: Balázs a lányának igyekszik átadni minden tudományát. Marsa Éva simán letagadhatná, hogy első generációs cukrász, sőt, szakmaváltó cukrász. Magabiztosan mozog a műhelyben a gépek, a krémek, és az ízek között és a jó alapanyagoknak is sokat köszönhet, olyan finom gyümölcsök teremnek itt.

„Nagyon jó helyen lakunk és azt gondolom, most tényleg a barackot feldolgoztuk, lekvárokat készítünk, most jön a szilva szezonja, málna beszállítónk van, meggy beszállítónk van és nagyon jó így dolgozni, hogy a vendégeink akik jönnek és kóstolják mondjuk éppen a fagyit, ami az ő gyümölcsükből van és boldogok tőle. Mindannyiunknak kölcsönösen nagyon jó” – mondta Mars Éva Heléna, a Vanília és Gelata cukrászda tulajdonosa.

És a meggy – bocsánat, ahogy itt mondák: möggy, amely az uborka után a város másik emblematikus terménye. Még fesztivált is tartanak a tiszteletére minden évben. Éváék használnak is bátran belőle, most is legalább három sütiből és fagyiból bukkanna elő, ha mindegyikbe bele lehetne kóstolni.