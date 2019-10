Az új budapesti városvezetés a jövőben olyan szimbolikus és politikai ügyeket keres majd, amelyekben ütközhet a kormánnyal. Visszatérhet a Demszky-korszak abban az értelemben, hogy a városvezetést elhanyagolják, és a konfrontációt keresik majd – vélik a szakértők.

Az önkormányzati választás eredményeiről, a budapesti fejlesztések jövőjéről és a török–kurd konfliktusról is beszélt Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója és Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ vezetője a közrádió Ütköző című adásában elemzte a kormányfő kijelentéseit.

Az önkormányzati választás megmutatta, nem számítanak az egyéni képességek

A jobboldali bázison belül van egy feszültség a budapesti és az országos eredmények között – mondta Szánthó Miklós. A kormánypártok kilenc éve a legjobb választási eredményüket érték el országosan, míg Budapesten a 2010-es választást leszámítva, soha nem ment 50 százalék fölé a Fidesz támogatottsága.

Kilenc éve egy ilyen kép alakulhatott ki, hogy a jobboldal felé billen a mérleg, de ez egyes kerületi polgármesterek, illetve a főpolgármester személyes képességeinek volt köszönhető. A mostani választás egyik tanulsága, hogy nem számítanak az egyéni képességek. Budapesten van egy 10 százalékpontos előnye a balliberális oldalnak – hangsúlyozta.

Boros Bánk Levente szerint „hirtelen pozitív hangulat lett úrrá az ellenzéken”. A háttérben pedig elkezdődik a helyezkedés, ki hogyan tudja pozicionálni magát.

Hadházy-effektus

Hadházy Ákos független képviselő hétfői parlamenti akciójáról elmondta, hogy egyéni akció volt, de cinikus az ellenzéki pártok hallgatása, ami egyfajta támogatást jelent.

„Hadházy egy olyan elszabadult hajóágyú, aki már egyetlenegy ellenzéki pártban sem tudja megtalálni a helyét, a párt nélküli politikus beleragadt ebbe az agresszív szerepbe. A kérdés, hogy az ellenzéki pártok visszatérnek-e a botrányos politikához” – fűzte hozzá.

Szánthó Miklós az ügy kapcsán elmondta, hogy az ellenzék által meghonosított stílus viszolyogtató és sekélyes. „Sajnos a posztmodern politika, az egész politikai közbeszéd vulgarizálódik egyszerűvé, hétköznapivá válik. Az ellenzék nem arra használja a törvényhozást, hogy vitába szálljon, hanem hasonló botránypolitizáláshoz használja díszletnek a parlamentet” – tette hozzá.

Budapest két korszaka

Orbán Viktor a péntek reggeli interjúban Budapestről azt mondta, a rendszerváltás óta két korszak volt. A Demszky-korszakban koszos, büdös, rendezetlen, bűnözéstől fertőzött, fejlődésben elakadt lett a város, méltatlanná vált arra, hogy a nemzet fővárosa legyen. Jelezte, a kormánynak több, mint 200 milliárd forint adósságot kellett átvennie Budapesttől.

Boros Bánk Levente szerint a választás eredményei megmutatták, hogy az emberek hajlamosak feledni, és természetesnek veszik, hogy jobb körülmények között élhetnek. Emlékeztetett arra, hogy Demszky Gábor korábban minden egyes kampányában a 4-es metró megépítését ígérte, amelyet végül Tarlós István vezetése alatt készült el.

Karácsony Gergely díszpolgári címre javasolta Demszky Gábort és Tarlós Istvánt. A kormányfő a pénteki interjúban ezt az „arcátlanság netovábbjának” nevezte.

A Médianéző Központ igazgatója szerint az ellenzéki városvezetők csapdában vannak, korábbi ígéreteiket, így a fejlesztések, stadionépítések leállítását kérhetik számon rajtuk a választók. Ugyanakkor vannak belső elvárások az ellenzéki pártokon belül. Véleménye szerint látszat városvezetésre lehet számítani.

„Megfigyelhető az a tendencia, hogy amíg a nemzeti jobboldali kormányok rendbe teszik a gazdaságot, a balliberális kormányok a hasznot lefölözik, hangulatjavító intézkedéséket tesznek, majd csődöt jelentenek” – tette hozzá.

Visszatérhet a Demszky-korszak. Mi lesz a fejlesztésekkel?

Orbán Viktor az interjúban elmondta, hogy tartja magát ahhoz az állásponthoz, amely szerint egy városban nem szabad úgy fejleszteni, hogy azzal a település választott vezetői nem értenek egyet.

Mindenki Budapestről beszél most, ezért most ezek a fejlesztések a fókuszba kerültek. A kormánynak a meglévő szerződésben foglalt vállalásait be kell tartania, viszont a Karácsonyék által ácsolt „Budapest-csapdába” nem szabad belesétálni. Véleménye szerint nagyon nehéz lesz ezt elkerülni a kormány számára, mert a városvezetés olyan szimbolikus és politikai ügyeket keres majd, amelyekben ütközhetnek a kormánnyal.

Szánthó Miklós arra számít, hogy visszatérhet a Demszky-korszak abban az értelemben, hogy a városvezetést elhanyagolják, és konfrontációt keresnek a kormánnyal, „eljátszva azt a színházat, hogy ők Budapest-pártiak, míg a regnáló kormány fővárosellenes”.

Török–kurd konfliktus

A szíriai török offenzíváról Boros Bánk Levente elmondta, hogy a kormányfő úgy nyilatkozott, hogy minden külpolitikai kérdést úgy kell megközelíteni, hogy van-e benne magyar érdek, és ha van, akkor az mi.

Úgy látja, hogy van egyfajta romantikus megközelítés, hogy védjük meg az elnyomott kurdokat. Úgy vélte, hogy egy Magyarország méretű országnak a reálpolitikai megközelítés alapján kell ezeket a kérdéseket megközelítenie, és nem „’68-as, romantikus elvárások” alapján.

Szánthó Miklós szerint rendszeresen visszatérő logikai elem a baloldali érvelésben, hogy az Európai Uniót önmagában vett célként fogják fel, holott az unió egy eszköz, hogy az egyes nemzeti érdekeket, így a magyar érdeket is szolgálja.

A török–kurd konfliktus kapcsán is azt kell nézni, hogy mi a magyar érdek. Nem a kommunikációban meglévő elvárásokhoz kell igazodni, hanem a magyar érdekeket kell megvalósítani, ameddig az a nagyhatalmi érdek engedi. Ez igaz a magyar–orosz és a magyar-transzatlanti kapcsolatok kérdéseiben is – fűzte hozzá.

Arra utalva, hogy Karácsony Gergely főpolgármester kitűzte a kurd zászlót a városházára, Boros Bánk Levente elmondta, hogy ellenzékből kormányzati felelősség nélkül könnyű bírálatokat megfogalmazni bonyolult külpolitikai kérdésekben.