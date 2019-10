Még egy hónapig lehet pályázni az Élvonal kutatói kiválósági program támogatásaira

Egyszerűsödött az Élvonal elnevezésű kutatói pályázat rendszere és a költségek átcsoportosítása is – mondta Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese csütörtökön az M1 reggeli műsorában.

Kifejtette: ha a kutató az Európai Unió felé is benyújtotta kutatói pályázatát, akkor annak bírálatát már Magyarországon is elfogadják, mivel világszinten elismert rendszerről van szó. Emellett a kutatás során felmerülő költségátcsoportosítást is könnyebb elvégezni, mivel a szemlélet szerint a kutatónak kutatnia és nem adminisztrálnia kellene – tette hozzá.

Az Élvonal pályázattal kapcsolatban kifejtette: harmadszor hirdetik meg és több program is megelőzi.

Az egymásra épülő, egyre nagyobb elvárásokat támasztó programokkal a teljes kutatói életpályát képes a hazai rendszer lefedni – mondta Szabó István.

Hozzátette: mostantól olyanok is pályázhatnak az Élvonal programban, akik bizonyították, hogy képesek uniós kutatási forrásokat lekötni, vagy a témájuk ugyan kiváló volt, de finanszírozás hiányában nem kaptak rá pénzt.

A címlapfotó illusztráció.