Jövőre átlépheti a félmilliárdot az esport rajongók száma

A KPMG friss kutatásából kiderült, hogy év végére 450 millió ember érdeklődésére számíthatnak az esport közvetítések globálisan, míg Magyarországon ez a szám a félmilliót közelíti. Az iparág éves bevétele már meghaladta az egymilliárd dollárt.

A növekedési trendeket figyelembe véve a becslések szerint jövőre érheti el a bűvös félmilliárdot a rajongók száma – derült ki a kutatásból.

A videójátékokkal és internettel felnövő Y, Z és Alfa generációk az egyik legcsábítóbb fogyasztói szegmenst jelentik a vállalatok számára – mondta Balázs Sebestyén, a KPMG globális sporttanácsadási részlegének munkatársa. Jellemző rájuk még, hogy nem néznek televíziót nem olvasnak újságokat, nem járnak meccsekre és a közösségi média legismertebb platformjai mellett is csak néhány évre kötelezik el magukat, ami komoly kihívást jelent – tette hozzá.

Az esport szervezett, versenyszerű videójátékozásként definiálható. Ahogyan a tömegsport is eltér a profi versenysporttól, ugyanúgy az esport világa is merőben más, mint az otthoni „videójátékozás”. Az esport népszerűségének fő oka, hogy a modern fiatalok igényeit a legmagasabb fokon képes kielégíteni: intenzív, interaktív, kompetitív, ráadásul ingyenesen is szórakoztató.

Az esport váratlan népszerűsége egyszerre kihívás és üzleti lehetőség is a konkurens műfajoknak. A nagy szórakoztatóipari cégek, a sportklubok és az ezekben az iparágakban aktív befektetők igyekeznek megragadni az esport által kínált lehetőséget

Az esport és a hagyományos sportágak között már most is együttműködés tapasztalható, hiszen a legnagyobb ligák és csapatok már jelen vannak az Erre Magyarországon is egyre több példa van, a Budapest Honvéd, az MTK és a DVTK esetében.

Az esport fenyegetése továbbá tetten érhető a nézők átlagéletkorában is – míg a hagyományos sportokra a közönség elöregedése jellemző, addig az esport egy nagyon fiatal bázissal rendelkezik. Három éve 32 évre volt tehető ez az átlagéletkor, míg a nemzetközi labdarúgást követőeké átlagban 39 év volt.

A gyorsan fejlődő iparág esetében az üzleti modell meghatározó kérdés. „A bevételek nagyjából 60 százaléka jelenleg a szponzoroktól és a hirdetőktől érkezik, ellentétben a hagyományos sportokkal, ahol a közvetítések jogdíjai dominálnak, és a jegybevételek sem elhanyagolhatók. A legnagyobb lehetőséget a közvetítési jogok eladásából származó bevételek jelenthetik az esport számára, ez 2019-ben több mint 40%-kal nőtt globálisan”– mutat rá Balázs Sebestyén.