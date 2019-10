A TF-en tartott előadást a FIFA-ról Joseph Blatter

A Testnevelési Egyetemen (TF) tartott előadást Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) korábbi elnöke.

Blatter – aki 17 évig főtitkára, 17 évig elnöke volt a FIFA-nak, 2015-ben viszont korrupció gyanújába keveredett és lemondott a szövetség vezetéséről – az előadáson visszaemlékezett FIFA-karrierjének kezdetére. Mint mondta 1974-ben, amikor odakerült, 11 ember és egy kutya alkotta a FIFA-t.

„Nem azért kért fel engem a munkára az akkor megválasztott elnök, Joao Havelange, mert tudtam focizni, hanem mert dolgozni akartam” – mondta a most 83 éves Blatter, aki 2015-ös lemondásáig – mint hangsúlyozta – a világ legnagyobb sportszervezetévé tette a FIFA-t.

„Ha van célod, lesz ötleted, aztán víziód, majd egy feladatod, amihez hozzá kell tenned a szenvedélyt” – fogalmazta meg filozófiáját a svájci sportvezető, aki szerint nagyon fontos, hogy mindenki felépítse a saját személyiségét, illetve legyen megfelelő karizmája, ezeket ugyanis nem lehet megtanulni. “Ha mindez megvan, még egy nagyon fontos faktor melletted kell, hogy álljon: a szerencse. Anélkül nem mész semmire” – tette hozzá.

Blatter – aki a Magyar Sportújságírók Szövetségének meghívására érkezett Budapestre – előadásában elárulta, hogy amikor elkezdték a nagy fejlesztéseket a FIFA-nál, fogalmuk sem volt arról, mi fog történni magával a játékkal.

„Az volt a célunk, hogy a labdarúgás nemzetközi nyelv legyen, ne csak Európában és Dél-Amerikában kövessék milliók” – fogalmazott, majd megjegyezte: amikor az első nagy szponzorral sikerült aláírni, onnantól egyszerűbb dolguk volt a többi világcéggel is.

Az igazi áttörést akkor érték el, amikor a televíziókkal egyességre jutottak. „A társaságok rájöttek, hogy a befektetésükért cserébe kétórányi programot kaptak, amiért nem kellett semmi tenniük, maximum egy kommentátort alkalmazniuk” – fűzte hozzá.

A világbajnokságokkal kapcsolatban azt mondta: egy idő után ebben is arra törekedtek, hogy a világ minden részére eljusson a labdarúgás, s amíg 2002 előtt csak az amerikai és az európai földrészen volt vb, azóta Ázsia és Afrika is volt házigazda.

Blatter beszélt a 2018-as és a 2022-es világbajnokságok odaítéléséről is, melyekkel kapcsolatban felmerült a vesztegetés gyanúja. Mint mondta, az oroszok annyira nem hittek a pályázatuk sikerében, hogy Vlagyimir Putyin elnök ott sem volt az eredményhirdetéskor, csak utólag magángéppel repült Zürichbe, míg a 2022-es torna odaítélésben Blatter szerint a nagypolitika is közrejátszott: állítása szerint többen mondták, hogy jó lenne, ha Katarra szavaznának.

„2015 szeptemberében egyszer csak megjelentek a svájci rendőrök, és engem meg Michel Platinit elvittek kihallgatásra egy kétmillió svájci frankos átutalás miatt. Vizsgálatot indítottak ellenem, de ennek már négy éve és két hónapja” – mondta Blatter, aki szerint az említett összeget a szabályoknak megfelelően, fizetésként utalta el az európai szövetség (UEFA) akkori elnökének.

„Azt gondolom, ez az egész valamiféle bosszú volt ellenünk, mert egyesek szerint mi tehettünk arról, hogy az angolok és az amerikaiak nem kapták meg a 2018-as és a 2022-es világbajnokság rendezési jogát. Én jól alszom” –tette hozzá a svájci sportvezető, akit a FIFA etikai bizottsága hat évre tiltott el minden futballal kapcsolatos tevékenységtől, viszont a mai napig nem emeltek vádat ellene.

„Semmit nem bántam meg, mert a megbánásnak nincs értelme. Történt, ami történt” – jelentette ki Sepp Blatter, aki személyes tárgyait – melyeket felfüggesztésekor nem vihetett magával – már majdnem mind visszakapta.

A FIFA mostani helyzetéről újságírói kérdésre azt mondta: a tagországokat kell megkérdezni, jobb-e most a szervezet, mint amikor ő volt azt elnök, ugyanakkor szerinte árulkodó, hogy már többektől hallotta, az ő idejében “megtiszteltetés volt FIFA-tagnak lenni, míg most kötelesség”.

„Az is érdekes, hogy amikor 2011-ben én voltam az egyetlen elnökjelölt, két szövetség is felállt a kongresszuson, hogy el kell halasztani a szavazást, mert az nem lehet, hogy egy ekkora szervezetnél csak egy jelölt van. Most, amikor Gianni Infantino egyedül volt jelölt, közfelkiáltással választották újra” – mondta az egykori sportvezető, aki azt is különösnek tartja, hogy jelenleg a FIFA irányítja az afrikai kontinentális szövetséget, noha a konföderációk nem tagjai a világszervezetnek, attól függetlenül működnek.

A labdarúgás jövőjével kapcsolatban úgy vélekedett, a mostani őrült átigazolási összegeket és fizetéseket előbb utóbb nem lehet már túlszárnyalni. Szerinte jó példa erre Neymar esete, akit hiába szeretett volna visszavásárolni nyáron a Barcelona, nem tudott többet fizetni annál a 222 millió eurónál, amit a Paris Saint-Germain adott érte.

„Ha megnézzük a nagy bajnokságokat, azt látjuk, egyre kevesebb a hazai labdarúgó, egyre több ázsiai játékost foglalkoztatnak a már eddig is nagy számban jelen lévő afrikai és dél-amerikai focisták mellett. Sokkal jobban oda kellene figyelni az utánpótlás-képzésre, nem csak az azonnali eredményekre, a minél nagyobb pénzekre gondolni” – fogalmazott Blatter, aki elmondta: elnöksége végén tervben volt, hogy minden nyáron kötelezően lesz három olyan hét, amikor nem lesz semmilyen mérkőzés, hogy a játékosok kipihenhessék magukat.

„Ehelyett most mit látunk? Alig ér véget a bajnokság, júliusban már Bajnokok Ligája-selejtezők vannak, közben mennek a válogatott tornák, majd azok után a nagy klubok ázsiai vagy észak-amerikai túrákra mennek. Anno Havelange azt mondta nekem, szörnyet teremtettem a FIFA-val, de azt gondolom, a labdarúgás mögött lévő hatalmas üzlet lett a szörny” – zárta előadását Joseph Blatter.