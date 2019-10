Az 1956-os forradalom hőseire emlékezett a magyarság

63 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc. 1956 hőseire emlékezett ma a világ magyarsága, itthon és a határon túl. Reggel felvonták a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd a családok vették birtokba az Országházat és a Parlament környékét. Az időjárás nem október 23-át, hanem az augusztus 20-ai nemzeti ünnepet idézte, ennek is köszönhető, hogy az egész országban rengetegen voltak a szabadtéri programokon. A külhoni területeken, sőt Kanadában és Ausztráliában is magyar zászlók lobogtak a megemlékezéseken. Az ellenzéki pártok ünnepi rendezvényein október 23-a mellett főként október 13-a volt a téma – közölte az M1 Híradója.

Már korán reggel hosszú sorokban álltak az emberek azért, hogy beléphessenek az Országházba és láthassák a Szent Koronát. A tömeget fokozatosan engedték be, először a díszlépcsőházat lehetett megnézni, amit csak különleges alkalmakkor használnak. Négyévente egyszer itt vonulnak be az országgyűlés tagjai és itt fogadják a világ vezető politikusait is. A látogatók most megcsodálhatták a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket is, az ország valamennyi tájáról és a határon túlról is érkeztek vendégek.

A Kossuth téren megelevenedett a forradalom és szabadságharc kora.

Rikkancsok adták hírül, hogy mik történtek 1956. október 23-án, e mellett olyan stuka villamosokra lehetett felszállni, amilyenek 1956-ban a főváros utcáit járták. A gyerekek felmehettek az egykori forradalmárok Csepel teherautóira is.

Korhű katonai ruhába öltözött hagyományőrzők bemutatója a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tartott családi napon, az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A legkisebbek kipróbálhatták azokat a játékokat, – gombfocizás és golyózás –, amelyekről legfeljebb a nagyszüleiktől hallhattak. Falat is mászhattak, és akinek sikerült feljutni a tetejére, ledönthette a szovjet önkényuralom jelképét, a vörös csillagot.

Több ezer résztvevő

Puliszka, lecsómártás és kolbászos bab – ilyen ételeket ettek az emberek az ötvenes években és ehettek a forradalom és szabadságharc emléknapján a Kossuth téren is. A családi napon több ezren vettek részt, a Parlamentet pedig több mint nyolcezren nézték meg.

Akik október 23-án ellátogattak a Hadtörténeti Múzeumba azt is megtudhatták, hogy 1956-ban, hogyan dobálták Molotov-koktéllal a szovjet tankokat Budapest utcáin, vagy, hogy milyen fegyverekkel védték otthonaikat a forradalom napjaiban. A vállalkozó kedvűek pedig kipróbálhatták, hogyan kellett célozni.

Kézműves foglalkozások

A hagyományőrző bemutatók mellett kézműves foglakozások is várták a családokat, itt saját kiskatonákat is festhettek maguknak a gyerekek.

A Kresz Géza Mentőmúzeumban is érdekes programokkal készültek a nemzeti ünnepen. Az 56-ban helytálló mentősök munkáját bemutató Pincekórház kiállítással és egykori dolgozók visszaemlékezéseivel várták az érdeklődőket.

Egész nap érkeztek a megemlékezők a Rákoskeresztúri Új köztemetőbe, a 301-es parcellához. Virágokat hoztak és gyertyákat gyújtottak az 1956-os forradalmat követő megtorlás sok áldozatának nyughelyén, valamint

sokan keresték fel a kivégzett mártír miniszterelnök, Nagy Imre sírját is.

Ingyenes volt a belépés szerdán a Terror Háza Múzeumba, a látogatók már nyitáskor tömött sorokban várakoztak, hogy bemehessenek az épületbe. Voltak, akik gyertyát is gyújtottak a Hősök falánál. A Terrorháza Múzeum programigazgatója elmondta, a forradalom 63. évfordulójára egy különleges mobil applikációval is készültek.

Megemlékezők a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 63. évfordulóján (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Az új telefonos alkalmazás segítségével akár élőben és virtuálisan is végig lehetett járni a forradalom legfontosabb helyszíneit. A Terror Háza Múzeum megbízásából és közreműködésével készült az applikáció.

Plakátokon a forradalom hősei

Nem csak a múzeumokban lehet emlékezni a forradalom hőseire. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából több budapesti villamosmegállóba is tettek ki olyan plakátokat, amely egy-egy harcoló pesti srácot mutat be az arra járóknak.