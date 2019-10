Az M5 kulturális csatorna október 23-án este 9 órakor tűzi műsorra Csizmár Edina Szerettünk volna még élni dokumenumtfilmjét, amely két fiatal Tumbász Ákos és Forró Marianna 1956-os szerelmi történetét dolgozza fel. Eredeti iratok, régi fotók, valamint történelmi visszatekintéseken keresztül jelenik meg két ember megrázó története.

A rendező a műsorban elmondta, hogy Borvendég Zsuzsanna történész segítségével ismerte meg a két fiatal történetét. A filmben M. Kiss Sándor történész az 1956 utáni kegyetlen megtorlásról, B. Varga Judit pedig az egyháztörténész szempontjából ad kitekintést a korszakra. Borvendég Zsuzsanna a rendszerváltás után találkozott Forró Mariannával, aki először elzárkózott a megkereséstől.

Halála előtt azonban megkereste a történészt

és eredeti iratokat, fotókat, dokumentumokat adott át neki. A filmbe bekerült eredeti hangja is, amit családja rögzített és ebben visszaemlékezik szerelme, Tumbász Ákos kivégzésére.

Aljas vádak a fiatalok ellen

Csizmár Edina elmondta, hogy a tragikus történetről a nő családja is csak jóval az események után értesült. Forró Marianna mélyen hívő, vallásos nő volt, aki gyakorolta vállalást. Az 1950-es években katolikus papok elleni perben is felhasználták sőt. Szexuális vádakkal illették. Ezek a megpróbáltatások, a megfélemlítések is szerepet játszhattak abban, hogy sokáig nem szeretett volna a történetről mesélni – fogalmazott.



A két fiatal egy koncepciós kémper áldozata lett – árulta el Csizmár Edina. Amikor ez világossá vált számukra, akkor Jugoszláviába próbáltak megszökni.

A fiatal nőt tiltott határátlépés miatt négy évre elítélték, amelyből kettőt letöltött.

Párja pedig a kémperben életfogytiglani börtönt kapott, amelyet később halálbüntetésre változtattak.

Jól dokumentált történet

Mivel nem volt polgári esküvőjük, csak egyházi, így a nő

csak a szabadulása után tudta meg, hogy férjét kivégezték

– mondta a rendező. A film címének ötletét Tumbász Ákos egyik utolsó, édesanyjának és szerelmének írt búcsúlevele adta, amelyben a férfi azt írja: „szerettem volna még élni, boldoggá tenni titeket.”

Mivel elég kevés adat, fotó maradt fel ezért a rendező játékfilmes elemeket emelte be a filmbe, amelyben még szerepelnek az Állambiztonsági Levéltárban talált jelentések, ítéletek – hangzott el az adásban.