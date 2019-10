Halloween-programokkal is készül az őszi szünetben a Fővárosi Állatkert

Október 23-tól november 3-ig változatos Halloween-programokkal is várja a látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykert, amelyet az iskolai szünetben a 14 éven aluli gyermekek kedvezményesen látogathatnak.

A Fővárosi Állat-és Növénykert közleménye szerint a tíznapos rendezvény ideje alatt többek között látványetetésekkel és állati tréningekkel várják az érdeklődőket. A látogatók megismerkedhetnek a bőrevő halakkal, de lesz kertészeti és bonsaibemutató is. A Holnemvolt Várban naponta kétszer állatfelvonuláson mutatják be az itt élő háziállatokat, a Cápasuliban pedig a gondozók búvárfelszerelésben a víz alá merülve etetik a cápákat, rájákat és a medencék többi lakóját.

Október 31-én a Holnemvolt Várban este 6 órától éjjel 11-ig Holnemvolt Halloweent tartanak. A jelmezben, arcfestéssel, vagy töklámpással érkező gyermekek ezt a rendezvényt díjmentesen látogathatják. A Holnemvolt Halloween tűzzsonglőr bemutatóval, családi tökfaragással, boszorkányos arcfestéssel, bátorságpróbával, rémmesékkel, halloweeni installációval, valamint kreatív kézműves programokkal, tevegeléssel, lovacskázással és sok más érdekességgel várja a közönséget.

Mint írják, az őszi szünet időszakát is magába foglalja az Állatkert által idén is meghirdetett Nyugdíjas Ősz, amelynek ideje alatt a nyugdíjasok a szokásos nyugdíjas jegynél is kedvezményesebb belépőjegyet válthatnak.

November 4-től megváltozik az állatkerti játszópark, a Holnemvolt Vár bejáratának funkciója. Korábban létezett olyan belépőjegy is, amely csak a Holnemvolt Várban volt érvényes, azzal az Állatkert klasszikus területére nem lehetett átjönni. November első hétfőjétől azonban a Holnemvolt Vár bejárata teljes értékű állatkerti kapuként fog üzemelni – írták a tájékoztatóban.

A címlapfotó illusztráció.