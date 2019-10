Magyarország az élmezőnyben jár a kiberbiztonság területén Európában

Október a kiberbiztonság hónapja. Az európai kezdeményezés célja a kiberbiztonsági tudatosság növelése, és a kibertérben megjelenő fenyegetések széles körben történő megismertetése. Ennek érdekében a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet minden év októberében a legváltozatosabb ötletekkel, módszerekkel és programokkal hívja fel a figyelmet. Ezen a hétvégén rendezték például az IT biztonsági verseny második fordulóját is.

A verseny első fordulója tavasszal, egyéni megmérettetés keretében zajlott le, a szervezők azonban kíváncsiak voltak arra is, hogy ezek a fiatalok hogyan teljesítenek csapatban – tájékoztatott Bor Olivér, a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet sajtóreferense az M1 Ma Este című műsorában.

A verseny arra összpontosít, hogy egy olyan közösséget hozzanak létre, amely még nincs jelen Magyarországon. Elmondta, a verseny keretében a résztvevőket

kompetitív körülmények között próbálják megmérettetni,

és felmérik, hogy mire képesek, és mi az, amivel még nincsenek tisztában. A későbbiekben pedig arra törekednek, hogy előmozdítsák – akár a versenyen résztvevők segítségével is – Magyarország kiberbiztonságát.

Arról is beszélt, hogy a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet ajtaja nyitva áll minden olyan érdeklődő előtt, akit érdekel ez a téma, és szeretne ezzel foglalkozni a jövőben. Ugyanakkor egy nagyon komoly szűrésen kell részt venniük a jelentkezőknek, és ez nemcsak a szakmai kompetenciát foglalja magába – mutatott rá.

Különbség a hekkerek között

A verseny egyik kitűzött célja továbbra is az, hogy különbséget tegyen az etikus hekkerek és a hekkerek között, és erre a közvélemény számára is fel kell hívni a figyelmet. Hangsúlyozta, a két fogalom teljesen eltér egymástól, ugyanis „egy etikus hekker az nem hekker, de egy hekker nem feltétlenül etikus” – fogalmazott.



Mint mondta, a különbségek mindenképp a motivációkban keresendők, illetve abban, hogy a feltárt sebezhetőségeket vagy információkat, amikre rájöttek, közszemlére tétetik, vagy megtartják saját maguk, esetleg megbízójuk számára. Ha a megszerzett adatok úgy kerülnek nyilvánosságra, hogy ehhez nem volt az engedély megadva, akkor nem beszélhetünk etikus hekkerről – emelte ki Bor Olivér.

Megjegyezte, a hekkerek

komoly nemzetbiztonsági kockázatot is okozhatnak,

és vannak olyan államok, ahol már volt erre példa. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a gazdasági tényezőket is súlyosan érinti, hiszen komoly összegeket kell befektetni egy-egy kibertámadás kártérítésére. De ideológiai hatása is van, ami nem más, mint a bizonyos eszmék mentén haladó ártó szándék – jegyezte meg.

Halálos áldozatai is vannak a kibertámadásoknak

A kibertámadásoknak már halálos áldozatai is voltak korábban, amikor egy külföldi kórházat vírussal fertőztek meg. Bor Olivér elmondta, ez egy reális probléma, amelyre a verseny során is kitérnek, különböző szimulációkat vetnek be offenzív és deffenzív feladatok keretében. Nagyon fontos emellett a kommunikáció megléte, illetve a támadó és a védelmi feladatok ismerete.

Véleménye szerint

Magyarország az élmezőnyben jár a kiberbiztonság területén

európai viszonylatban. Az európai kiberbiztonsági hónap aktivitását tekintve pedig elmondható, hogy Magyarország már évek óta a legjobb tízben foglal helyet. A felmérések azt is kimutatták, hogy hazánk rendezi a legtöbb ilyen rendezvényt, amely azt mutatja, hogy a magyarok elkötelezettek a kibervédelem irányába, a magyar szakemberek Európa legjobbjai közé tartoznak – hívta fel a figyelmet Bor Olivér.

Közölte, a kibervédelem alapja a gyors reagálás a fenyegetésekre, és a szakemberek közötti hatékony együttműködés. Véleménye szerint tökéletes kibervédelem nincs, ezért a hozzá nem értőket óvatosságra és körültekintésre intette. A világhálóra kapcsolt eszközök mindegyike támadható, a digitalizációba vetett bizalmat azonban ennek ellenére is meg kell őrizni – tette hozzá.

A győztes Washingtonba utazhat

A verseny október 29-én, a döntővel ér majd véget, ahol a tíz legjobb csapat fogja összemérni tudását, a győztes pedig egy washingtoni szakmai utat fog nyerni.

A címlapfotó illusztráció.