Tetrischallenge: A kéményseprők is beálltak az új kihívásba

Íme a kéményseprőink megoldása a Tetris Challenge kihívásraEgy jó ideje minket is utolért a Tetris Challenge nevű internetes kihívás. Az utóbbi hetekben számos egységünk mutatta be, hogy milyen felszereléseik vannak. A hosszúperesztegi önkéntes tűzoltók és a drónos csapatunk után tegnap emeltünk a téten és kipakoltunk egy egész fővárosi laktanyát. Pontosabban kettőt. Ma pedig a kéményseprőink mutatták be, hogyan értelmezik ezt a kihívást. Mi pedig megörökítettük az előkészületektől a végeredményig. Hogy miként sikerült, az alábbi videónkból kiderül. A videót a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője, Dóka Imre tűzoltó főhadnagy, valamint Gergály Judith, a Kommunikációs Szolgálat munkatársa készítették.

Közzétette: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 2019. október 17., csütörtök