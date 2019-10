Csík Zenekar az élelmiszerbiztonságért kampányol - VIDEÓ

A Kossuth-díjas Csík Zenekar tagjai, és a zenekarral együttműködő Vecsei H. Miklós, a Vígszínház színésze, Grecsó Krisztián író, költő, dalszerző, valamint Lackfi János író, költő, műfordító a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal közösen kampányol a tudatos vásárlói magatartás népszerűsítéséért és az élelmiszerbiztonság fontosságának tudatosításáért.

A Nébih évek óta sokszínű, összetett kommunikációjával, számos csatornát felhasználva próbálja közvetíteni üzeneteit a vásárlók felé. Most a hivatal új, művészeti megközelítést használva igyekszik még több emberhez, fiatalokhoz, középiskolásokhoz eljutni. A rendhagyó kulturális kampányban a Kossuth-díjas Csík zenekar tagjai, Vecsei H. Miklós, a Vígszínház művésze, Grecsó Krisztián író, költő, dalszerző és Lackfi János író, költő segítik a Nébih szakembereivel közösen friss szemszögből vizsgálni és feldolgozni az élelmiszerbiztonság témáját – olvasható a hivatal közleményében.

Az együttműködés eredményeképpen két új szerzemény született. Grecsó Krisztián egy úgynevezett pakulár nótát, mai pásztordalt írt, Lackfi János pedig az Enni ezerrel című dal szövegírója, amelyet a Csík Zenekar zenésített meg és Vecsei H. Miklós énekel. A dalhoz videoklip is készült.

A Csík Zenekar és Vecsei H. Miklós három ingyenes koncerttel is készül, november 11-én Szolnokon, 25-én Szekszárdon, 27-én pedig Budapesten. A rendezvényekre mintegy 6000 középiskolai tanuló kapott meghívást, akik a koncert szünetében a tudatos vásárlást népszerűsítő kvíz játékot is játszhatnak. Lackfi János író, költő egy novellával is hozzájárult a produkcióhoz, amit – illusztrált könyv formájában – elsőként a koncerteken résztvevő fiatalok vehetnek majd kézbe.

A kampány résztvevőivel rövid, beszélgetős videók is készülnek, melyek a tudatos vásárlás és az élelmiszerbiztonság témáit járják körül személyes tapasztalatok, élmények alapján. A videókat az érdeklődők a Nébih YouTube csatornáján és Facebook felületein követhetik.

A címlapfotó illusztráció.