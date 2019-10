A bizonytalan tizenévesek pályaválasztásában segítenek a gödi piaristák

Még csak a második tanévükben járnak, de már a kezdetektől többszörös a túljelentkezés a gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium orientációs évfolyamára – írta pénteki számában a Magyar Nemzet.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az általános iskolát végzett „útkeresőknek” létrehozott különleges tantervű és szellemiségű osztályokat a kormány tervei szerint országosan is elterjesztik, az adaptálható modellen pedig a gödi piaristák kezdtek dolgozni egy hároméves pilotprogram részeként.

Valaczka János Pál piarista szerzetes, az intézmény főigazgatója a lapnak elmondta, hogy 2017-ben fogalmazódott meg bennük az ötlet, hogy lehetne a szakképzést máshogy is csinálni, mint ahogy megszokták.

„Koncepciónkkal felkerestük a minisztériumot és, legnagyobb örömünkre, találkoztak az elképzeléseink. Gőzerővel kezdtünk dolgozni a részleteken, és a 2018/19-es tanévben már el is indítottuk az első orientációs évfolyamot, három 15 fős csoporttal” – mondta a kezdetekről Valaczka. Kiemelte: az orientációs évfolyam az általános és a középiskola közötti, amolyan átmeneti év, ami elsősorban azoknak szól, akiknél nyolcadik osztály végére nem kristályosodott ki, hogy mit szeretnének tanulni, merre tovább. Ennek megfelelően nem is klasszikus tanulás folyik itt, sokkal inkább életpálya-tanácsadás, az alapkompetenciák megerősítése. A diákok ízelítőt is kapnak sok különböző szakmából, hogy egy évvel később magabiztosabban, céltudatosabban lépjenek tovább.

A főigazgató hozzátette, hogy hároméves pilotprogramra szerződtek az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, és a próbaidőszak végére szeretnének olyan adaptálható pedagógiai modellprogramot letenni az asztalra, amelyet aztán az ország bármelyik iskolájában alkalmazni tudnak. Hiszen a szakképzési stratégiába is bekerült, hogy az orientációs programot minden szakképzési centrumban elérhetővé tenné a kormány.

Az orientációs évfolyamban a XXI. századi munkavállalói kompetenciákat fejlesztik, például az együttműködést, a csapatmunkát, a kritikus gondolkodást, a problémamegoldást. Projektjellegű tanítás folyik, és bár van például matematikai készségfejlesztés, klasszikus matekórákról szó sincs.

„Alapvető pedagógiai szemléletváltás, amit mi itt csinálunk. A gyerek egyéni útja van a központban, és köréje építjük az intézményt. Nincs központi tanmenet, amihez igazodni kell, hiszen az egyik gyereknek kommunikációból, a másiknak számolásból van elmaradása. Minden diáknak van személyes kísérője, mentora, aki amellett, hogy a tanulásban segíti, életvezetési tanácsokkal is támogatja. Heti két nap minden diáknak úgynevezett „egyénizéssel” zárul, ilyenkor a személyes kísérővel elemzik, hogy mit sikerült elérni az adott időszakban, miben szeretne fejlődni a diák a következő napokban, és ehhez mit kell tennie” – fogalmazott.

Nagy hangsúlyt kapnak a kreatív foglalkozások is. Az értékelés ugyancsak rendhagyó, mivel az orientációs évfolyamon nincsenek jegyek. Helyette részletes, többoldalas szöveges értékelést kapnak a tanulók, amelyben a lehető legtöbb szempont szerint minősítik a teljesítményüket.