Villámcsődületet tartottak az újraélesztés napján

Flash mobot, magyarul villámcsődületet szervezett a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat a Keleti pályaudvar elé az újraélesztés világnapja alkalmából - számolt be róla az M1 híradója.



Az akcióban olyan rendőrök vettek részt, akik korábban szolgálatuk közben már végeztek sikeres újraélesztést. A rendőrök bemutatták a járókelőknek az újraélesztés szakszerű fogásait és aki akarta, a műanyag babán ki is próbálhatta a műveletet.

A legügyesebbek emléklapot kaptak. Az akció szervezői arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a hirtelen szívhalál nem visszafordíthatatlan, ha időben megkezdik a szakszerű újraélesztést.

„A mai nap elérte a célját, hisz akik hozzánk jöttek, azok általában fiatalok voltak, fiatalok érdeklődtek. De nem csak a fiataloknál váltottunk ki érdeklődést. Az utca embere is most nagyon szívesen hozzánk jött. Volt köztük idősebb ember is, aki érezheti úgy, hogy hős lehet ő is, ha megkezdi az újraélesztést” – nyilatkozta az M1 híradójának Gáspár Attila, a Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrségének alezredese.