A társadalomnak is értenie kell a vízhiánnyal kapcsolatos változtatásokat

A vízhiánnyal kapcsolatos változtatásokhoz a tudományos kutatásokon, a politikai intézkedéseken és akaraterőn túl szükség van a társadalom részéről is arra, hogy mindenki megértse és felismerje, mi a feladat – erről beszélt Robert G. Varady, az arizoniai egyetem professzora az M1-nek.

Robert G. Varady úgy véli, nem biztos, hogy a társadalom tisztában van a pontos tényekkel, amikor egy adott ügyről beszélünk. Ez a tudomány és a fejlődés folyamatos változása miatt is lehet, de felvetődik a kérdés, hogy azok, akik birtokában vannak az információknak, mennyire pontosan tájékoztatják az embereket.



Annyi bizonyos, hogy napjainkban sokkal többet tudunk, mint korábban, ez a jövőre nézve is megmarad, de sosem jutunk el addig a pontig, amikor minden körülményt ismerni fogunk. Szerinte ugyanakkor a jelenlegi tudásra nagy figyelmet kell fordítani, és arra is koncentrálni kell, hogy ezt a tudást hogyan alkalmazzák a mindennapokban az emberek.

A vízválság megoldásában is fontos szerepet játszik a megszerzett tudás, de véleménye szerint ez nem elégséges, mert túl sok más vonatkozása is van ennek a problémának. Ezt a kérdést befolyásolják a politikai döntések és a társadalmak reakciói, és ezek együttvéve fogják meghatározni, hogy sikerül-e megoldást találni a kérdésre. Rámutatott, a tudomány mellett egyértelműen az anyagi források is szükségek, amelyből egyre többet kell áldozni napjainkban.

Szerinte az üzenetek átadására a leghatékonyabb módszer az emberek ösztönzése bizonyos dolgok megtételére, ugyanakkor egyes országok kénytelenek néha szankciókat is bevetni bizonyos esetekben. Úgy véli, szabályozásokra valóban szükség van, mert jelenleg az emberek nem akarják, hogy a kormány határozza meg, hogy mit és hogyan tegyenek.