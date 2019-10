A legmodernebb technológiákat alkalmazza a Fővárosi Vízművek

A Fővárosi Vízművek is bemutatkozik a Budapesti Víz Világtalálkozón. Kelet-Közép-Európa egyik vezető környezetvédelmi szolgáltatója csaknem kétmillió ember vízellátásáért felel. Keszler Ferenc, a vállalat vezérigazgatója elmondta, eddig minden alkalommal részt vettek az eseményen, céljuk pedig továbbra is az, hogy a legmodernebb technológiákat mutassák be a résztvevőknek.

Az idei eseményen az egyik legnagyobb érdeklődést a vállalat kútépítési technológiája váltotta ki, és a mobil víztisztításra, az üzemeltetési gyakorlatokra és módszerekre is sokan kíváncsiak – számolt be az M1-nek Keszler Ferenc.



A Fővárosi Vízművek a legmodernebb technológiákat alkalmazza, nagyon sokat fejlődött az iparág. Keszler Ferenc példának említette a biogáztermelést, amelyben fontos szerepet játszanak a szennyvíztisztító telepek. Ezek már a saját energiaellátásuk akár 80 százalékát is képesek megtermelni, így nincs szükség külső energiavásárlásra.

A vállalat nagy hangsúlyt fektet a napelemek használására is, jövőre például a teljes energiafelhasználásuk 5 százalékát napenergia adja. Nagy figyelmet fordítanak a digitalizációs megoldásokra is, szoftverrobotokat is használnak, amelyek a kisebb feladatokat végzik, valamint segítenek az ügyfeleknek is bizonyos kérdésekben – sorolta Keszler Ferenc.

Véleménye szerint a Fővárosi Vízműveknek több versenyelőnye is van. Ebben fontos szerepet játszik a tizenöt éve újra átgondolt vállalati stratégia, amely a fővárosi vízfogyasztás csökkenésére fókuszált.

Rájöttek, hogy növelni kell a szolgáltatási portfóliót, ezért külföldi partnerekkel való üzletszerzésre törekedtek. Kiemelte, továbbra is függetlenek, nincs semmilyen elköteleződésük valamilyen beszállítóval, így bármikor, bármilyen korszerű technológiát meg tudnak vásárolni.