Az év egyik meghatározó nemzetközi eseményének számít a Budapesti Víz Világtalálkozó

Immár harmadszor rendezi meg a Budapesti Víz Világtalálkozót Magyarország, az október 15-én kezdődő nemzetközi rendezvényre legkevesebb kétezer résztvevőt várnak. A cél továbbra is a vízválság megelőzése és a kontinenseken átívelő összefogás a jövőért. A világtalálkozó előkészületeit nemzetközileg elismert szakemberek közös munkája jegyzi.

Vízhiány Dél-Afrikában (Fotó: MTI/EPA/Nic Bothma)

A világnak rendkívüli figyelmet kell szentelnie a Föld vízkészleteire, ezért az év egyik meghatározó nemzetközi eseménye az október 15-én kezdődő

Budapesti Víz Világtalálkozó 2019,

amely a globális vízválság megelőzésével és a vízügyi problémák rendezésével foglalkozik. A háromnapos rendezvényt a magyar kormány szervezi, melynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök.

A klímaválság két oldala

A klímaválságnak két oldala van, amit vizsgálni szoktak – közölte Kőrösi Csaba, a Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetője az M1 Kék bolygó című műsorában. Az egyik, hogy miképp előzhető meg az üvegházhatású gázok kibocsátása, a másik pedig, hogyan lehet alkalmazkodni azokhoz a körülményekhez, amelyek már bekövetkeztek.

Elmondta, az utóbbiban különösen nagy jelentősége van a vizes kérdéseknek, hiszen a klímaváltozás hatásainak legalább nyolcvan százalékát

a vízen keresztül érzékeljük.

Ezért is kapta az idei Budapesti Víz Világtalálkozó azt a mottót, hogy „megelőzni a vízválságot”.

A rendezvény programja olyan témákat ölel fel, mint a víz értéke, a vízkészletekre nehezedő nyomás és a tömeges migráció közötti összefüggések, illetve a tudomány, valamint a technológia szerepe a közelgő vízválság elkerülésében.



Áder János köztársasági elnök korábban azt mondta, hogy míg az előző évszázad az olaj évszázada volt, addig

a 21. század a víz évszázada lesz.

2050-re ugyanis csak az elsivatagosodás miatt száz országban egymilliárd ember megélhetése kerülhet veszélybe. Egyebek mellett ez a vízválság jelenleg is zajló drámája. Sikeres fenntarthatósági fordulat a vízzel valós felelős bánásmód nélkül elképzelhetetlen – jelentette ki Áder János.

Fenntartható fejlődési és fejlesztési keretrendszer

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagállamai még 2015 szeptemberében fogadták el az úgynevezett fenntartható fejlődési és fejlesztési keretrendszert, amely a szegénység megszüntetéséhez, az egyenlőtlenségek leküzdéséhez, valamint Földünk környezeti rendszerének megóvásához vázol fel elképzeléseket. A megállapodás összesen tizenhét célt, ezeken belül összesen 169 részcélt tartalmaz.

Az, hogy a keretrendszerben a víz és szanitáció kérdésköre önálló célkitűzésként jelenik meg, abban jelentős szerepet játszott az első Budapesti Víz Világtalálkozó. Kőrösi Csaba szerint a tizenhét fenntartható fejlődési cél pontjai között van egy olyan vezérfonal, amelyre föl van fűzve az egész fenntartható fejlődés. Ez a kritikus vezérfonal pedig a víz, így ha a vízgazdálkodást sikerül rendbe tenni, nagy valószínűséggel a többi cél is pozitív lökést kap.

A bolygó vízkészletének csupán 2,5 százaléka édesvízkincs,

amelynek körülbelül kétharmada gleccser, hó vagy jégtakaró formájában található meg a Földön. Kevesebb, mint egyharmada felszín alatti víz és csak körülbelül háromtizede felszíni víz. Kutatások szerint a világ óceánjai 1970 óta folyamatosan melegszenek, és míg korábban a hőtágulás, addig napjainkban főként a jégtakaró olvadása okozza a tengerszint emelkedését, amely 2100-ra átlagosan akár 1,1 méteres növekedést is jelenthet.

E tények alapján nem meglepő az az adat, mely szerint a klímaválság és a globális felmelegedés hatásainak 80 százaléka a vízen keresztüli problémák során érezteti hatását. Napjainkban ugyanis a szemünk láttára bontakozik ki a sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámája. Az első kettő többnyire természeti okokból, például a klímaváltozás miatt következik be, a harmadik azonban egyértelműen emberi eredetű.

Sikeres magyar fejlesztések is bemutatkoznak

A cél továbbra is az, hogy a világ politikai döntéshozói, a vízügyi szakemberek és a finanszírozási intézmények képviselői együtt a legmagasabb szinten foglalkozzanak a globális vízválság megelőzésével. Ahogy a korábbi találkozókon, most is számos előadást hallhatnak a résztvevők, emellett további 16 kísérő esemény várja az érdeklődőket, egyebek mellett a hazai innovációkat ismertető vízipari szakkiállítás.



A világtalálkozón vízügyi szakemberek és szereplők, oktatási intézmények, valamint innovatív technológiákkal foglalkozó cégek is bemutatkoznak. Képviselteti magát a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. is. A vállalat a dél-pesti telepén a szennyvíztisztításhoz kifejezetten innovatív, zöldtechnológiát alkalmaz.

A világtalálkozó vízipari szakkiállításán ott lesz az ugyancsak nagy sikerű magyar fejlesztés, a Water and Soil csapata is. Az elmúlt években egy olyan technológia fejlesztésén dolgoztak, amellyel a nagyüzemi mezőgazdaságban is drasztikusan csökkenteni lehet az öntözéshez felhasznált víz mennyiségét, így egy olyan fenntartható anyagot készítettek, amelynek vízmegkötő hatása van, és nem szennyezi a talajt. Ez az úgynevezett vízőr.

A Digitális és Természetközeli Fenntartható Megoldások címet viselő vízipari szakkiállítás október 16-án és 17-én tekinthető meg a fővárosi Millenáris Parkban.

Nemzetközileg elismert szakemberek közös munkája

Mint ahogy 2013-ban és 2016-ban, úgy idén is a világtalálkozó előkészületeit nemzetközileg elismert szakemberek közös munkája jegyzi. Az idei esemény programját is a nemzetközi program- és szövegezőbizottság állította össze. A grémium június 13-án tartott háromnapos balatonfüredi ülésén született meg a „Budapest Felhívás” első változata, amely a világtalálkozó záródokumentuma lesz.

Nagyon jó híre van a Budapesti Víz Világtalálkozónak,

mivel ez egy olyan unikális fórum, ahol a politikai vezetés, a szakmai tudományos vezetés és a civilek összejönnek, és mindenki elmondhatja, hogy mit tud tenni és mire van igénye – fogalmazott Szöllősi-Nagy András, a nemzetközi program- és szövegezőbizottság elnöke.



A bizottság tagjai szerint fontos, hogy a fenyegető vízválsággal kapcsolatos tájékoztatások, híradások ne a rémisztésre, pánikkeltésre törekedjenek, hanem gyors és határozott cselekvésre ösztönözzenek.

A vízhiány a Föld egyik legnagyobb krízise

A fenyegető vízhiány a Föld legnagyobb kríziseinek egyike, amellyel ma szembe kell néznünk. Ebből a küzdelemből Magyarország éllovasként veszi ki a részét. A nemzetközi találkozó a figyelemfelkeltés mellett cselekvésre is buzdít, ezért a konferencia zárásaként „Budapest Felhívás” címmel nyolc pontban fogalmazzák majd meg a javaslatokat a vízzel kapcsolatos kihívások kezelésére.