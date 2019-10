A legtöbben még mindig nem fordulnak időben szemorvoshoz

A szem sokáig próbálja korrigálni a látásromlást, ezért a legtöbben nem fordulnak időben orvoshoz. Ezzel azonban ártanak szemük egészségének, éppen ezért, ha a szem romlani kezd, célszerűbb minél hamarabb szakemberhez fordulni.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Október 1-jén megkezdődött a Látás hónapja. Az immár 14. alkalommal sorra kerülő kampány célja a magyar lakosság látáskultúrájának javítása és fejlesztése, ugyanis sokan nem fordítanak kellő figyelmet a szemük egészségére.

Időben kell lépni

A szem sokáig próbálja korrigálni a látásromlást, ezért a legtöbben nem fordulnak időben orvoshoz. Ezzel azonban ártanak szemük egészségének, éppen ezért, ha a szem romlani kezd, célszerűbb minél hamarabb szakemberhez fordulni. Nem csak a látásromlás jelenthet azonban problémát.

„Zöld hályog és szemfenéki meszesedés esetén nagyon fontos a gyors felismerés, mert mindkettő tovahaladó betegség. Ha nem törődnek velük, súlyos következményekkel járhat. Zöld hályognál a beteg meg is vakulhat. A cukorbetegségnek is lehetnek szemészeti szövődményei. Ezért is fontos, hogy rendszeresen részt vegyünk a szűrővizsgálatokon” – mondta el a hirado.hu-nak Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója.

Megelőzhető a szürke hályog?

A szakértő kitért a szürke hályog kialakulására is. Az okok között szerepelhetnek táplálkozási problémák – az egyoldalú táplálkozás, a vitaminok, nyomelemek hiánya egyaránt a betegség kialakulásához vezethet. Ez mellett kerülni kell az erős napsugárzást, napozásnál az UV szűrős napszemüveg, szoláriumban a védőszemüveg viselése javasolt. A cukorbetegség és a dohányzás szintén hályogképző hatással bír, illetve a genetikának is nagy szerepe van a betegségben. A technológia és a műtéti eljárások ugyanakkor hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt 15-20 évben – magyarázta.

„20 évvel ezelőtt még 8-10 napot kényszerült a beteg a kórházban tölteni, mert nagyobb sebet kellett ejteni a műtét során, mint most. Ma már prémium lencséket alkalmaznak. A műtéttel egy 70-75 éves embernek a 20-25 éves kori látás élményét lehet visszaadni. A beavatkozás általában azonnali látásjavulást eredményez, de ez függ attól is, hogy mennyire kemény a páciens szemlencséje. Esetenként 1-2 napot igénybe vehet a látás javulása” – fűzte hozzá Nagy Zoltán Zsolt.

Károsak a digitális eszközök és a rossz világítás is

Számos olyan környezeti hatás ér minket a mindennapokban, ami komolyan árthat a látásunknak.

„A látás a szem és az agy együttes működésének az eredménye. Ha szükséges lenne, de nem hordunk szemüveget, vagy nem kellőképpen kikorrigált szemüveget viselünk, az agyra nagyobb terhelés nehezedik. Ettől pedig kifárad, ami fejfájáshoz vezet” – mondta a hirado.hu-nak Pali Róbert, a Magyar Látszerész Szövetség alelnöke.

Szintén negatív hatással van látásunkra a digitális eszközök által kibocsátott kék fény, amely a szemen áthalad és egyből a retinát károsítja. Ez különösen alvás előtt káros, mert lényegében átveri az agyat: elhiteti a szervezettel, hogy nappal van, ezért az alváshormon, a melatonin nem termelődik megfelelően, így nem segíti elő az alvásciklust. Ennek következtében nyugtalan alvás vagy akár alvászavar is felléphet – tette hozzá a szakértő.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A képernyők bámulásának másik veszélye, hogy elfelejtünk pislogni, így a szem kipirosodik, égető, viszkető érzés jelentkezhet. A kellemetlen mellékhatások elkerülése érdekében javasolt bekapcsolni a számítógépeken és mobiltelefonokon a kékfényszűrőt, illetve törekedni arra, hogy sötétben ne használjuk a készülékeket. A szemüveget viselőknek pedig célszerű kékfényszűrős lencsét hordaniuk. Ezen kívül a progresszív lencse is jó szolgálatot tehet, mert egyetlen szemüvegben több problémára nyújt megoldást – fejtette ki Pali Róbert.

Látásunkra a kék fényen felül a nem megfelelő világítás is rossz hatással lehet. A halovány fények és a rossz háttérmegvilágítás kifejezetten ártalmas lehet. A manapság egyre divatosabb LED világítás sincs jó hatással a szem egészségére. Otthonra érdemes a meleg fehér színhőmérsékletű fényforrást választani, mert ez pihentetőbb a szemnek.

A megfelelő termék kiválasztása

A szemüvegesek könnyen kiküszöbölhetik a kellemetlen hatásokat, ha a szemüvegükbe UV szűrőt és kékfény elleni védelmet is kérnek az optikai szaküzletben. „Ezért is fontos, hogy ne vásároljunk előre gyártott, drogériás szemüvegeket, mert ezek nem illeszkednek a vásárló egyedi igényeihez, így állandó használatra semmiképp sem megfelelőek” – mondta el Pali Róbert. A szakértő szerint ezeket helyesebben inkább látásjavító eszközöknek kellene nevezni, mert lényegében nagyítóként működnek.

Manapság a jó látás mellett a divatos kinézetre is nagy hangsúlyt fektetnek. Az optikusok azt szokták ajánlani, ha kontaktlencsét szeretnénk hordani, fontos, hogy szemüveget is készíttessünk mellé. De a kontaktlencse nem mindenkinek jó; ezt a látásellenőrzés során állapítja meg az optometrista.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Optometrista vagy szemorvos?

Sok esetben a páciens a szemüveg készíttetése során találkozik először az optometristával, és ez után kerül el a szemorvoshoz. „Ideális esetben ötvenéves kor felett évente tanácsos lenne szemészeti szűrővizsgálaton részt venni. Gyermekkorban szintén lényeges az ellenőrzés, mert hatéves korig a tompalátó szemet, ha a jó szemet takarjuk, látóvá lehet tenni” – közölte a Szemészeti Klinika igazgatója.

Az orvos elsősorban biológiai úton közelíti meg a szemet, míg az optometrista feladata a helyes szemüveg felírása. Ha az optometrista biológiai problémát észlel, szemorvoshoz küld tovább. Daganatos betegséget a látásvizsgálat során lehet kiszűrni, ha erre utaló jelet tapasztal a szakértő, azonnal szemorvoshoz irányítják az illetőt.

Mikor, ha nem most?

Október hónapban a kampányban részt vevő optikák ingyenes látásellenőrzést biztosítanak az érdeklődőknek, amely fájdalommentes, és mindössze 5-10 percet vesz igénybe, így érdemes kihasználni a lehetőséget.

