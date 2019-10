Badarságnak tartja a mecseki erdőirtást Péterffy Attila

Továbbra is „badarságnak” tartja Péterffy Attila ellenzéki polgármesterjelölt Pécsen, hogy tonnaszámra vágták ki a fákat a Mecsekben, és égették el a helyi hőerőműben, amikor ő volt a cégvezető. A kampány kezdete óta emiatt támadják helyi civilek, sőt az LMP sem állt be mögé a fairtások miatt. Péterffy Attila szerint „légből kapott információkkal támadják”. Bús Balázs óbudai polgármester arra figyelmeztet, hogy Péterffy Attila, aki most a Főtávnál van fontos pozícióban, a Pilisben is az erdők kipusztítására készülhet – közölte az M1 Híradója.