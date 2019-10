Megszületett a Kádár-kockáknak nevezett házak felújítási terve

A 2002-ben Washingtonból indult Solar Decathlon, a világ legjelentősebb nemzetközi építészeti versenye olyan kreatív egyetemistáknak, akik már a jövő komfortos, de egyben környezetbarát, energiahatékony és önfenntartó otthonaiban gondolkodnak. De nemcsak gondolkodnak, hanem évről évre meg is építik a mintaházakat, a tavalyi dubaji verseny után most Szentendrén.

Belső tér a magyar és algériai tagokból álltó SOMEshine Team épületében a Solar Decathlon Europe 2019 egyetemi innovációs házépítő versenyen (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A Szentendrén megrendezett Solar Decathlon Europe 2019 nemzetközi innovációs házépítő versenyre benevezett magyar csapat, a Someshine Team pécsi, miskolci és algériai egyetemek diákjaiból állt össze. A csapatot a versenyen az építészet és az energiahatékonyság kategóriákban díjazták – hangzott el az M5 Multiverzum műsorában.

A versenyen 10 csapat csaknem négyszáz diákja vett részt. A résztvevőknek két hetük volt, hogy megépítsék a terveik szerint a prototípus házukat – mondta Jenei Dávid projektvezető.



Pintér Judit, a Someshine Team projektmenedzsere elmondta, a magyar csapat a Kádár-kockáknak nevezett házak – leginkább vidékre jellemző házak, amelyeknek elől két ablakuk van, és egy nagyon szűk, sötét folyosóra nyílik a bejárati ajtó – felújítására kínál korszerű lehetőséget. A ház körül szigetelőburokként, gyalogakácból kialakítottak árnyékoló rendszert alakítottak ki, amely manuálisan mozgatható.

A verseny egyik fontos követelménye, hogy a ház fenntartható és energiahatékony legyen.

A magyar csapat ezért olyan szenzoregységeket is fejlesztett, amelyek érzékelik a páratartalmat, a hőmérsékletet és a szén-dioxid mértékét, és jelez, ha a ház felmelegedett a ház a megfelelő hőmérsékletre. A projektmenedzser hozzátette a ház felújítása során napelemes és hőszivattyús rendszert is beépítettek, ami a meleg vizet biztosítja, emellett padlófűtést is beépítettek, és a mennyezetre hűtő-fűtő paneleket is elhelyeztek.

A csapatok a kéthetes építkezés után pár napra be is költözhettek a mintaházakba. Főztek, mostak, zuhanyoztak, amely „feladatok” adatait a bírálók elemezték. A 10 kategóriából

az abszolút győztes a francia Habiter 2030 csapat lett.

A francia házban hagyományos építőipari megoldásokat alkalmaztak, vályogtéglát és fát. Újdonságnak számított, hogy számos újrahasznosítható anyagot is felhasználtak az építkezés során.

A győztes francia habiter2030 team elnevezésű csapat mintaháza (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A fiatal és kreatív építészek tehát túlléptek a hagyományos megoldásokon, mintaházaik szinte együtt élnek, lélegeznek a természettel és velünk. A szoláris falu házaiban találhatunk „étkező-dzsungelt”, vagyis úgynevezett zöld falat, amely a levegő tisztításában és szűrésében segít, szolárcserepet és biobetont. Bár lehet, hogy futurisztikusan hangzik, egyszer a jelenünk részei lesznek ezek az innovatív megoldások.