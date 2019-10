Észt házelnök: Magyarország és Észtország fontos szövetségesek

Észtország fontos partnere és szövetségese Magyarországnak az Európai Unióban és a NATO-ban – ezt mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke, miután megbeszélést folytatott észt kollégájával. Henn Polluaas az M1-nek adott exkluzív interjújában azt mondta, a magyar és az észt nemzet hasonló nehézségekkel küzdött a történelem során. Közölte, 1956-ban a leigázott észt nép nem tudott kiállni Magyarország mellett, de együtt érzett a szabadságáért küzdő magyarokkal.

Az észt nemzeti-konzervatív párt új szereplő a parlamentben – jelentette ki Henn Polluaas. Mint mondta, az elmúlt négy évben is részt vettek a parlament munkájában, de idén megháromszorozódott képviselőinek a száma és kormányformáló erővé vált a párt. Szerinte ez összefüggésben van azokkal a változásokkal, amelyek a világban és az Európai Unióban is érzékelhetők.

Észtországban is a nemzeti-konzervatív erők kerültek előtérbe, amely kiáll a hagyományok, a keresztény európai értékek, és a család fontossága mellett. Kiemelte, ezek határozzák meg Európa értékvilágát.



Elmondta, hasonló tendenciákat érzékelnek más európai államokban is, mint például Magyarországgal szemben, amellyel szívesen működnek együtt. Hangsúlyozta, a két ország között mindig is jó volt a kapcsolat, örömét fejezte ki abban, hogy Magyarország és Észtország újra megnyitotta nagykövetségét, hiszen így sokkal hatékonyabb lehet az együttműködés.

Úgy véli, a két ország a korábbi hagyományos területeken túl, most a kulturális és gazdasági területeken is elmélyítheti a viszonyát, illetve a turizmus és a nemzetközi szervezetek tekintetében is szorosabb együttműködést helyeztek kilátásba. Hozzátette, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a két ország nemcsak az Európai Unió, de a NATO-n belül is partner, ezért fontosak a kétoldalú kapcsolatok, hiszen ezek mentén lehet majd még gyümölcsözőbb együttműködést kialakítani.

A Kövér Lászlóval folytatott tárgyalások középpontjában a már említett pontok mellett a biztonsági kérdésekről is szó esett, elmondása szerint ugyanis a világ kiszámíthatatlanná vált. Példának említette Oroszországot, amely – mint fogalmazott –, lelépett a nemzetközi jog ösvényéről, mert nem tartják be a nemzetközi megállapodásokat, ezért nagy óvatosságra intett az észt házelnök. A megbeszélésen szó esett a tömeges migrációról és annak veszélyeiről, mint például a terrorizmus – fűzte hozzá.

Megemlítette a jogállamiság kérdését is, ezzel kapcsolatban elmondta, szerinte nem kellene az Európai Uniónak ebbe beleavatkoznia, hanem tagállami szinten, tárgyalási úton kellene megoldani a véleménykülönbségeket, hiszen szuverén államokról beszélünk.

Észtország nem támogatja a kvóták kötelező bevezetését, ugyanakkor az EU-nak kontrollálnia kell a külső határait – hangsúlyozta. Egyetért Magyarország azon álláspontjával, hogy az embereknek segíteni kell, de ott, ahol a problémák gyökere is található, mert ott a leghasznosabb a segítség.