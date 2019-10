Új sportcsarnok épül Gödöllőn

Új sportcsarnok épül a Pest megyei Gödöllőn – erről írtak alá szándéknyilatkozatot szerdán a Szent István Egyetemen az érintett sportágak és az egyetem képviselői. A tervek szerint a felsőoktatási intézmény területén mintegy 1,5 milliárd forintból megvalósuló multifunkcionális létesítmény előreláthatóan 2022-re készül el.

A szándéknyilatkozat aláírása alkalmából Kolozs Csaba, a Fidesz-KDNP helyi polgármesterjelöltje és Magyar Ferenc, az egyetem kancellárja elmondták, hogy az atlétáknak, labdajátékoknak helyet adó jelenlegi sportcsarnok elavult, felújításra szorul, nem alkalmas magasabb osztályban és szinten versenyek megrendezésére.

A sportcsarnok rekonstrukciójára a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének jóvoltából ugyan rendelkezésre áll 600 millió forint, ám szükség van egy korszerű új csarnokra is – közölték.

Az egyetemen és a 33 ezer lakosú városban pezsgő a sportélet, a feltételek azonban meglehetősen mostohák, különösen télen. Gödöllő első osztályú röplabda csapattal is büszkélkedhet, de a mérkőzéseket éppen az áldatlan körülmények miatt gyakran más településen kénytelenek rendezni.

A leendő új csarnok több sportágnak is méltó otthont nyújthat, és nemcsak a 11 ezer agrárszakos diákot képző intézmény sportolóinak, hiszen nyitva lesz majd a város lakosai előtt is. Budapest és a Liszt Ferenc repülőtér közelségét kihasználva – a tervek szerint – itt edzőtáborok is lehetnek majd, illetve rangos nemzetközi tornák rendezésére nyílik lehetőség, és Gödöllő sportfellegvárrá válhat – húzták alá a tervek ismertetői.