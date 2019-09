Az ellenzéki képviselők fenyegetik a közmédiát

Elsőfokú ítélet született abban a perben, amely azután indult, hogy decemberben több ellenzéki képviselő bement a közmédia épületébe. A bíróság elutasította a kerületi jegyző birtokvédelmi határozatát. Az ellenzéki politikusok azonnal elkezdték fenyegetni a közmédiát. Az MTVA egyik jogi képviselője szerint viszont tévesen értelmezik az ítéletet. Az országgyűlési képviselők továbbra sem léphetnek be korlátlanul közintézményekbe, így az MTVA épületébe sem.

Hadházy Ákos és Szél Bernadett az MTVA-székház előtt (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Tavaly decemberben rontott neki Varju László az MTVA biztonsági őreinek, akik a stúdiót védték, amelyben éppen élő adás zajlott.

De szocialista Bangóné Borbély Ildikó is megpróbálta az őröket arrébb taszigálni. Közben mindent élőben közvetítettek a telefonjaikkal egy közösségi oldalon az ellenzéki politikusok. A dolgozók arca is rendre feltűnt a felvételeken.

Varju László is az őrök felé fordította a telefonját, amikor arra kérték, hogy álljon fel. Egyiküknek a nevét is megkérdezte, miután válaszolt pedig gazembernek titulálta.

A politikusok a szerkesztőket és a riportereket is zaklatták, filmezték, fotózták őket és a neveiket tartalmazó, az ajtóra kifüggesztett munkabeosztást is megmutatták. Eközben a közvetítéseikben folyamatosan sértő megjegyzéseket tettek rájuk.

A jobbikos Szilágyi György kérkedett is azzal, hogy megmutatja az egyik operatőrt, aki a folyosón zajló eseményeket filmezte. A jobbikos Stummer János hamis tűzriadót is csinált, ezzel is megzavarva a közüzem működését.

A biztonsági őrök többször is felhívták a képviselők figyelmét, hogy a stúdió és a szerkesztőség üzemi területnek minősül, ahová nincs joguk bemenni, de ezzel nem foglalkoztak. Tudatosan léptek be az épületbe, akcióikkal tudatosan próbálták megzavarni a tévé működését és tudatosan át akarták venni a stúdió irányítását.

Mivel az országgyűlési képviselők magatartása ellentétes volt a közmédia belső rendjével, ezért az épületben tartózkodásukat az MTVA jogszerűtlennek minősítette és birtokvédelmet kért. Pénteken azonban az első fokon eljáró bíróság elutasította az óbudai jegyző tavaly decemberi birtokvédelmi határozatát.

Az ellenzéki képviselők azonnal elkezdték fenyegetni a közmédiát. Gyurcsány Ferenc pártja, a DK közleményében úgy fogalmazott, hogy „Közmédia! Akkor hamarosan újra nálatok”. Hadházy Ákos közösségi oldalán azt írta: „biztos, hogy vissza kell mennünk oda!”



Az MTVA egyik jogi képviselője, Csóka Velmira arról beszélt, hogy az ellenzéki politikusok tévesen értelmezik az ítéletet. Hangsúlyozta: az országgyűlési képviselők továbbra sem léphetnek be korlátlanul közintézményekbe, így az MTVA épületébe sem.

„A képviselői jogosultság egy tájékoztatási felvilágosítás kérési jog. Ezt szabályozza a vonatkozó országgyűlési törvény a képviselők jogállásáról. Messze túllépve és messze a jogosulatlanság határain túllépve a képviselők itt olyan, képviselőkhöz méltatlan magatartást fejtettek ki, amit a képviselői jogosultságuk már nem teremt meg, hiszen személyiségi jogokat sértettek” – fogalmazott az ügyvéd.

Az MTVA jogi képviseletét ellátó másik ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy mindössze öt képviselő vett részt a peres eljárásban, többen ugyanakkor nagyon komoly jogsértéseket követtek el, ők nem is szerepeltek felperesként, mert a tetteikkel ők maguk is tisztában lehetnek.

„Megérkeztek a képviselők az épületben, feltették a kérdéseiket, majd az egész magatartássorozat átfordult. Mi azt gondoljuk, hogy ez az a pont ahol, nem feltétlenül a jogszerűség talaján folytatták a tevékenységüket, petíciót kívántak beolvasni egy élő műsorban, meg kívánták szakítani az adást. Mi azt gondoljuk, hogy ez sok más alapjogot is, például a sajtószabadságot vagy a szerkesztői szabadságot maximálisan sérti” – mondta Kovátsits Lászl.

Hangsúlyozták: ez csak egy döntés volt a sok közül, az eljárás másodfokon folytatódik.